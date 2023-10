Minister Javier Silvania

KOMUNIKADO DI PRENSA

DEPARTAMENTU DI DEURWAARDER NA SERVISIO DI IMPUESTO TIN PRIMISIA KU DASHBOARD DIGITAL

Pa por logra metanan komo organisashon ta nesesario pa disponé di informashon di direkshon aktual i eksakto. I esei tabata un di e puntonan di debilidat den Servisio di Impuesto pa hopi aña. Empleadonan i hefenan no tin òf tin solamente un bista limitá di e inventarionan di trabou, e términonan di entrega i e produkshon di empleadonan. Por ehèmpel, asina un kobradó no sa ken ta e klientenan ku tin e debenan di impuesto mas haltu i no tin informashon tokante e tempu promedio di prosesamentu di un petishon òf un deklarashon di impuesto riba entrada.

Mas ku un aña pasá a kuminsá ku un proyekto pa duna tur empleado i hefe den Servisio di Impuesto e informashon di direkshon korekto. Esaki a kosta hopi, pasobra Servisio di Impuesto téknikamente ta konsistí ainda di Ontvanger i Inspekshon di impuesto, kada un ku nan propio ret di ICT. Sin embargo, pa funshonamentu optimal di Servisio di Impuesto, empleadonan mester tin akseso na tur informashon ku ta relevante pa nan trabou. Relashoná ku esaki, a kompletá e infrastruktura tékniko algun luna pasá.

Seguidamente den kolaborashon ku hefenan di departamentu di deurwaarder, a entregá un promé “prototipo” di un dashboard pa deurwaardernan i tambe hefenan den e departamentu di deurwaarder. Pa e dashboard aki ta hasi uso di Microsoft Power BI. Un di e bentahanan di uza e software standart aki ta ku despues di e promé implementashon, e departamentu di IT di e propio Servisio di Impuesto por mantené e dashboard relativamente fásil. Via e dashboard awor un deurwaarder tin un idea di su inventario di trabou i por mira kua dokumentonan (entre otro, òrdu di preshon i òrdu di beslag) mester notifiká ku prioridat. Via di e dashboard e deurwaarder tin tambe un idea di su produkshon. Ademas, e por kompará e resultado aki ku periodonan anterior i por mira e kantidat di dia ku a tuma promedio pa notifiká un dokumento. Tambe hefenan tin un idea di e inventarionan di trabou i e produkshon di nan empleadonan pa asina por hasi ahuste ora ta nesesario. Aserka, e dashboardnan aki mester kontribuí na limpiesa di e datonan di Servisio di Impuesto (e informashon den e dashboard ta korekto bèrdat?) i tambe na mehorashon den e proseso.

Por ehèmpel, pa por eliminá retrasonan mas lihé i evitá retrasonan nobo. E di dos departamentu na turno pa kuminsá hasi uso di dashboard mas despues e luna aki, ta e departamentu di kobransa spesial di Ontvanger. Aki, en partikular, e dashboard mester kontribuí na ponementu di prioridat korekto den e akshonnan di kobransa i tumamentu di medida oportuno si klientenan no kumpli ku nan skema di pago akordá òf no kumpli ku nan obligashonnan fiskal aktual (pago mensual di impuesto riba salario i riba benta). Despues di Ontvanger, Inspekshon di Impuesto tambe lo kuminsá uza dashboardnan. Aki por kontrolá aktivamente, por ehèmpel, e tempu di espera pa manehá deklarashonnan di impuesto riba entrada i tambe por klarifiká si e tempu di espera aki ta sigui baha debí na e diferente ahustenan tékniko i di proseso. E progreso aki tambe ta importante pa hasi konosí na públiko. Maneho oportuno di kartanan di keho tambe ta un aspekto den kua lo establesé dashboardnan den e próksimo lunanan pa esaki por wòrdu kontrolá aktivamente pa por duna responsabilisashon na públiko. Komprondementu di e situashon i tendensianan basá riba echo ta e base pa mehorashon. Ku e lansamentu di e promé dashboard pa departamentu di deurwaarder den Servisio di Impuesto ta dal un promé paso hopi importante den esaki.

