Fundashon Alton Paas

11 aña hasiendo un impakto positivo na Kòrsou

Willemstad, Den luna di sèptèmber nos a festehá e di 11 aniversario di Fundashon Alton Paas ku orguyo i gratitut pa un dékada di dedikashon na mehoramentu di bida di hende ku dwarslaesie i otro desabilidatnan neurólogiko na Kòrsou.

Fundá dia 7 di november 2009, Fundashon Alton Paas semper a dediká nan mes pa yuda kontribuí na konsientisá i mehoramentu di kalidat di bida di hende ku dwarslaesie i otro desabilidatnan neurólogiko. Den e último 11 aña, e organisashon a logra alkansá eksitonan impresionante i a hasi kontribushonnan importante na komunidat.

Un di e eksitonan notable di Fundashon Alton Paas ta e oportunidatnan ku nan ta brindá pa hende por logra independensá nan mes dor di nan fasilidat speshal di ehersisio i nan servisio di transport adaptá pa ròlstùl. Hopi hende a logra rekobrá nan independensia, bira mas fuerte, i haña alivio di nan doló, loke a hasi nan bida sosial mas aktivo posibel. Algun hende hasta a logra mobilidat i mas funshon.

Además, Fundashon Alton Paas a hunga un ròl importante den kresementu di bista riba akseptashon i inklushon na Kòrsou. Nan lucha a trese ku awor bo ta tende den sistema di hustisia e palabra ‘dwarslaesie’ den sentensia i a yuda ku mas edifisio a bira aksesibel pa ròlstul.

Ariba e dia di nan 11 aniversario, esta 7 di sèptèmber 2023, nan a risibí bishita di un miembro di parlamento, Ramon Yung, i nan a invitá klientenan di pasado na nan fasilidat di ehersisio pa un ora di ehersisio gratis komo un muestra di agradesimentu pa nan sosten konstante. Tambe a invita algún kolaborador, konseheronan i miembronan di direktiva di pasado pa por a apresia e kresementu atraves di añanan huntu.

Fundashon Alton Paas a konstruí kolaborashonnan importante, tantu na nivel lokal komo internashonal, ku organisashonnan manera Neuro Ex, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Sociedad Latino Americano de Paraplegicos, North American Spinal Cord Injury Consursium, Bob Car Wash, ARPO Body Shop, Fortuna, IBIS, Bric, CX Pay, Kuki+ko, MCB, Reda Social, Ministerio di Bienestar, Ministerio di Salubridat, Ministerio di Desaroyo ekonomiko, i hopi otro mas. Fundashon Alton Paas a yuda trese fundashonnan trahando riba e tereno di desabilidat huntu pa selebrá abilidat di personanan ku un desabilidat riba Dia Internashonal di Personanan ku Desabilidat 3 desèmber durante e ultimo 4 añanan.

Den e último 5 aña, e organisashon a hasi un promedio di 2000 kareda pa aña i a risibí un promedio di 45 kliente pa luna ku ta bin nan fasilidat pa ehersisio.

E komunikado di prensa aki ta un ekspreshon di gratitut i apresio pa e partner, donanantenan, klientenan i boluntarionan ku a yuda Fundashon Alton Paas pa hasi un diferensha den bida di personanan ku dwarslaesie i otro desabilidatnan neurólogiko na Kòrsou. Tur esakinan ta pasonan riba e kaminda pa e vishon un futuro sin limitashon. Esaki ta nifiká un Kòrsou kaminda kualke persona por partisipá aktivo den komunidat apesar di kualke sirkumstansia ku por aparentá komo un desabilidat.

Fundashon Alton Paas

11 jaar lang een positieve impact op Curaçao

WILLEMSTAD, In de maand september vierden we met trots en dankbaarheid het 11-jarig jubileum van Fundashon Alton Paas, ter ere van een decennium van toewijding aan het verbeteren van het leven van mensen met dwarslaesi en andere neurologische aandoening op Curaçao.

Opgericht op 7 november 2009 heeft Fundashon Alton Paas zich altijd ingezet om bij te dragen aan de bewustwording en de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met dwarslaesie en andere neurologische aandoening. In de afgelopen 11 jaar heeft de organisatie indrukwekkende successen behaald en belangrijke bijdragen geleverd aan de gemeenschap.

Een opmerkelijk succes van Fundashon Alton Paas is de mogelijkheid die ze bieden aan de mensen om hun onafhankelijkheid te bereiken via hun speciale oefenfaciliteit en aangepast rolstoelvervoer. Velen hebben hun onafhankelijkheid herwonnen, zijn sterker geworden en hebben verlichting gevonden van hun pijn, wat hun sociale leven zo actief mogelijk heeft gemaakt. Sommigen hebben zelfs mobiliteit en meer functie herwonnen.

Bovendien heeft Fundashon Alton Paas een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van het bewustzijn over acceptatie en inclusie op Curaçao. Hun strijd heeft ervoor gezorgd dat je nu in gerechtelijke uitspraken het woord ‘dwarslaesie’ kunt horen en heeft bijgedragen aan de toename van aangepaste gebouwen.

Op hun 11-jarig jubileum, op 7 september 2023, ontvingen ze een bezoek van parlementslid Ramon Yung, en nodigden ze hun oude klanten uit naar hun trainingsfaciliteit voor een gratis uur oefening als blijk van waardering voor hun voortdurende steun. Er was ook een moment van waardering aan verschillende partners en oude bestuursleden.

Fundashon Alton Paas heeft ook belangrijke samenwerkingen opgebouwd, zowel lokaal als internationaal, met organisaties zoals Neuro Ex, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Sociedad Latino Americano de paraplegicos, North american spinal cord injury consursium, Bob Car Wash, ARPO Body Shop, BRIC, IBIS, Fortuna, Kuki+ko, CX Pay, MCB, Reda Social, het Ministerie van Welzijn,Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Economische ontwikkeling, en vele anderen. Samen met organisaties die belangen van personen met beperking behartigen heeft Fundashon Alton Paas bijgedragen aan het vieren van de vaardigheden van mensen met een handicap op de Internationale Dag van Personen met een Handicap op 3 december.

In de afgelopen 5 jaar heeft de organisatie gemiddeld 2000 ritten per jaar verzorgd en gemiddeld 45 klanten per maand verwelkomd in hun trainingsfaciliteit.

Dit persbericht is een uiting van dankbaarheid en waardering voor de partners, donateurs, klanten en vrijwilligers die Fundashon Alton Paas hebben geholpen om een verschil te maken in het leven van mensen met dwarslaesie en andere neurologische aandoening op Curaçao.

Dit zijn stappen naar hun visie een toekomst zonder beperking. Dat betekent een Curaçao waar iedereen actief in de gemeenschap kan participeren ondanks welke omstandigheid dan ook op een beperking lijkt.

