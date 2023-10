Persbericht bedrijfsongeval 21 september 2020 met 2 verongelukte duikers bij Damen Ship Repair

Naar aanleiding van het bedrijfsongeval van 21 september 2020 waarbij 2 duikers omkwamen bij Damen Ship Repair, worden hierbij de conclusies gepubliceerd van het onderzoek door de Inspectie SOAW (Arbeidsinspectie Curaçao). Het leegpompen van het B-dok verliep die dag trager dan normaal. Men vermoedde dat dit kwam doordat een sluis onderin lekte en men stuurde daarom 2 duikers om dit lek te dichten, zoals men vaker doet. Daarbij dacht men dat de hulpsluis dicht stond, maar deze stond juist open door een defect dat men niet had kunnen inschatten. Door de sterke stroming die ontstond werden de 2 duikers in een kanaal meegezogen tot onderin een rooster, waar ze niet uit konden met als gevolg dat hun lucht opraakte en ze verdronken. Maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Details worden verderop gegeven.

Waarom heeft het ruim 3 jaar heeft geduurd voordat informatie hierover wordt gegeven? Normaal gesproken kan de afdeling Inspectie Arbeidsveiligheid van de Inspectie SOAW binnen enkele weken of bij complexe ongevallen enkele maanden een onderzoek afronden. De Inspectie SOAW verricht een technisch onderzoek dat niet gericht is om een schuldige aan te wijzen voor bestraffing maar om de oorzaak en toedracht vast te stellen om herhaling te voorkomen. Het Openbaar Ministerie kan indien het daartoe aanleiding ziet apart van de Inspectie SOAW een strafrechtelijk onderzoek instellen, om na te gaan of een bedrijf of persoon de schuld dermate kan worden verweten dat deze hiervoor strafrechtelijk bestraft zou kunnen worden. Doordat dit ongeval technisch ingewikkeld was, verzocht het Openbaar Ministerie om diens strafrechtelijk onderzoek in samenwerking te verrichten met het technische onderzoek van de Inspectie SOAW. De Inspectie SOAW heeft daarmee ingestemd en heeft de verhoren van getuigen samen de recherche verricht. Zolang het strafrechtelijk onderzoek nog niet was afgerond kon dus ook de Inspectie SOAW geen informatie publiceren. Het Openbaar Ministerie is nu tot afronding gekomen van de zaak door met Damen tot een schikking te komen. Daardoor kan ook de Inspectie SOAW nu haar onderzoek afronden en de conclusies publiceren. Het onderzoeksrapport bevat veel privé informatie van betrokken personen en wordt daarom in principe alleen gedeeld met de familie en advocaat van de naaste familie van de slachtoffers, met de werkgever/ opdrachtgever en aannemer (in dit geval Damen en het duikbedrijf Curaçao Industrial Diving) en indien gewenst het Openbaar Ministerie en het Gerecht. Ook daarom geeft de Inspectie SOAW in principe geen interviews hierover.

Details

Het B-dok moest worden leeg gepompt. De hoofdafsluiter (grote sluis) en de hulpafsluiter (“bypass valve”) werden hiervoor gesloten en de pompen werden aangezet waardoor het water via een kanaal (de “kolk”) naar zee werd gepompt. Toen er een hoogte verschil van ongeveer 5 voet tussen zeeniveau en waterniveau van het B-dok was, merkte men dat het B-dok veel langzamer leeg raakte dan verwacht. Men vermoedde dat dit kwam door lekkages aan de hoofdafsluiter, omdat dit in het verleden vaker gebeurd was. Daarom zijn de pompen uitgezet om twee duikers te sturen om met doeken de lekkages aan de hoofdafsluiter te sealen, hetgeen men vaker heeft gedaan. Men ging er ook van uit dat de hulpafsluiter gesloten was omdat de stand van de “spindel” de indicatie gaf dat het gesloten was. In werkelijkheid was dit mechanisme echter defect geraakt en stond de hulpafsluiter open. Niemand had dat in de gaten en door het hoogteverschil en daarmee het drukverschil tussen het zeeniveau en het waterniveau in het B-dok, stroomde het water met veel kracht vanuit de zee terug door de hulpafsluiter, pompkamer en vervolgens de inlet/outlet kamer van het B-dok. Daardoor zijn de twee duikers meegetrokken en kwamen ze vast te zitten onder het rooster van de inlet/outlet kamer en is hun lucht opgeraakt. Toen men aan de kade merkte dat het te lang duurde voordat de duikers weer boven kwamen, is actie ondernomen om na te gaan wat er aan de hand was. Toen men door had dat de twee duikers onder het rooster vast zaten, is met behulp van een hijskraan het rooster verwijderd en zijn de twee duikers naar het oppervlak gebracht. Er is nog getracht om reanimatie te verrichten maar helaas waren beide duikers overleden.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Het is niet langer toegestaan om duikers in te zetten voor het afdichten van lekkages aan de hoofdafsluiter van het dok. De hulpafsluiter is gerepareerd, waardoor de indicatie van de positie nu correct functioneert en correct aangeeft of de hulpafsluiter open of dicht staat. De dokdeur van het B-dok is gerenoveerd en voorzien van een nieuw afdichtingsysteem. Alle vaste dokpompen van het B-dok zijn buiten bedrijf en worden tijdelijk vervangen door mobiele pompen. Het leegpompen van het B-dok is tijdelijk volledig aangepast met dit alternatief pompsysteem dat zichtbaar is vanaf een drijvend ponton, waardoor duikinspecties in het pompkanaal overbodig zijn. Als de permanente verbetermaatregel voor het vullen van het B-dok zullen er afsluiters worden geïnstalleerd in de dokdeur van het B-dok. Na deze installatie kunnen de hoofdschuifafsluiter en hulpschuifafsluiter in de pompkamer permanent buiten bedrijf worden gesteld. Voor informatie over de regeling tussen het Openbaar Ministerie en Damen wordt verwezen naar hun persberichten.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket