11 di òktober 2023

Transakshon entre OM i Damen Shiprepair Curaçao

Den investigashon “Damen” a investigá e aksidente di buseo ku final fatal ku a tuma lugá dia 29 di sèptèmber 2020 riba e waf kaminda ta drecha barku di Damen Shiprepair Curaçao. Den e aksidente aki, dos sambuyadó di un kontratista spesialisá ku tabata ehersé nan trabou a pèrdè nan bida.

Resultadonan di e investigashon penal ta konfirmá e sospecho ku dia 21 di sèptèmber 2020 tabatin kestion di ‘dood door schuld’. Un evaluashon profundo di tur echo, sirkunstansia i interes den e kaso aki a resultá den e desishon pa ofresé Damen Shiprepair Curaçao un transakshon pa evitá persekushon penal.

Ministerio Públiko a informá famia di e víktimanan tokante esaki. Ministerio Públiko ta konsiderá un transakshon un areglo apropiá.

5 di òktober 2023 Ministerio Públiko i Damen Shiprepair Curaçao a sera e areglo di transakshon. Damen Shiprepair Curaçao no ta atmití kulpa, pero ta sinti un responsabilidat moral spesialmente pa famia di e dos víktimanan. Den kuadro di esaki, Damen Shiprepair Curaçao ta paga un suma di NAF 300.000,- na famia di e dos víktimanan. Alabes Damen Shiprepair Curaçao ta paga un transakshon di NAF 50.000,-.

Mester por proba i verifiká ku e suma aki lo keda invertí den entrenamentu i edukashon di personal ku ta traha na Damen Shiprepair Curaçao. E invershon ya menshoná ta kontribuí pa evitá ku den futuro tin mas aksidente semehante. Adishonalmente Damen Shiprepair Curaçao a adaptá su proseso i maneho, i alabes tuma medida pa prevenshon di mas aksidente.

Transactie tussen OM en Damen Shiprepair Curaçao

In onderzoek “Damen” is onderzoek verricht naar een dodelijk duikongeval dat op 21 september 2020 heeft plaatsgevonden op de scheepsreparatiewerf van Damen Shiprepair Curaçao. Bij dit ongeval zijn twee duikers van een gespecialiseerde onderaannemer, die op de werf werkzaamheden verrichtten, om

het leven gekomen.

De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek bevestigen het vermoeden dat er op 21 september 2020 sprake is geweest van dood door schuld. Een zorgvuldige beoordeling van alle feiten, omstandigheden en belangen in deze zaak heeft geresulteerd in de beslissing om aan Damen Shiprepair Curaçao een transactie aan te bieden ter voorkoming van verdere strafvervolging. De nabestaanden zijn hierover door het

Openbaar Ministerie geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie acht een transactie in dit geval een passende afdoening.

Op 5 oktober 2023 hebben het OM en Damen Shiprepair Curaçao de transactieovereenkomst gesloten.

Damen Shiprepair Curaçao erkent daarbij geen schuld, maar voelt – vooral naar de nabestaanden – een morele verantwoordelijkheid. In het kader van de transactie betaalt Damen Shiprepair Curaçao een geldsom van in totaal NAF 300.000,- aan de nabestaanden van de twee slachtoffers. Tevens betaalt Damen Shiprepair Curaçao een transactiebedrag van NAF 50.000,-, welk bedrag aantoonbaar en verifieerbaar zal worden geïnvesteerd in training en opleiding van het personeel dat werkzaam is bij Damen Shiprepair Curaçao. De eerdergenoemde investering draagt ertoe bij te voorkomen dat dergelijke ongevallen zich in de toekomst wederom voordoen. In aanvulling daarop heeft Damen Shiprepair Curaçao haar processen en beleid aangepast, alsmede maatregelen getroffen, ter voorkoming van nieuwe ongevallen.

