Celstraffen geëist tegen criminele gokorganisatie

“Het in georganiseerd verband aanbieden van illegaal online gokken was een fulltime job voor de verdachten”, aldus de officier van justitie vandaag in zijn requisitoir. Voor de Rechtbank in Den Haag staan zeven mannen terecht, die ervan worden verdacht een criminele organisatie te hebben gevormd die het oogmerk had op het overtreden van de Wet op de kansspelen en op witwassen. Drie van hen zijn broers. Zij zouden leiding hebben gegeven aan de criminele organisatie.

Het onderzoek genaamd Korenbloem start in maart 2017 als er informatie binnenkomt bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Uit deze informatie blijkt dat er op grote schaal illegaal gegokt wordt in verschillende horecazaken in Den Haag. Deze informatie vormt eind maart 2017 de aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te starten.