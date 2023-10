Gecombineerd Inspectie en UO G&GZ Onderzoek Zuster Sproet

In het kader van de routinematige onderzoeken naar bejaardentehuizen, is door Inspectie Volksgezondheid samen met UO Geneeskundige en Gezondheidszaken een routine inspectiebezoek gebracht aan het bejaardentehuis Huize Zuster Sproet.

Tijdens het bezoek is gebleken dat de medische zorg aan de bewoners geen abnormale bijzonderheden vertoonde, de dossiers waren in orde en het personeelsbestand was in orde. Er dient meer aandacht besteden te worden aan de Opiumwet, zoals het aanschaffen van een Opiumkast met de nodige afteken formulieren, het op slot houden van de medicijnkamer en het opruimen van verlopen medicatie. De mate waarin er activiteiten en bezigheden aan bewoners werd aangeboden was voldoende. De voeding wordt uitbesteed en was in orde. Ofschoon de keuken schoon en verzorgd uitzag, dient men te werken aan enige aanpassingen zoals het plaatsen van vliegengaas, pedaalemmer en verbeteren van de verlichting.

Bij de hygiënische inspectie binnen bleek de situatie in orde te zijn. Het erf dient wel opgeruimd te worden.

Er dient meer aandacht te komen voor de veiligheid voor de ouderen zoals meer leuningen over de zalen, verhoging van de toiletten of op sta toiletten, meer verlichting en badkamer ventilatiesysteem.

De instelling werd op de hoogte gebracht van alle actiepunten waaraan er per direct en op korte termijn gewerkt dient te worden, waaronder het inschakelen van een ongedierte programma en geldige keuringskaart voor de keuken conform de wettelijke eisen.

Inspecteur – Generaal Volksgezondheid a.i.

Prof. S. O Keli

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket