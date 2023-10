Douane onderschept 392 kilo cocaïne in Rotterdamse Haven

De Douane heeft in de nacht van woensdag op donderdag na een reguliere controle 1289 pakketjes aangetroffen met in totaal 392 kilo cocaïne in de Rotterdamse Haven. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 29 miljoen.

De verdovende middelen zaten verstopt in een container met dozen bananen. De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. Dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

Beeld: Openbaar Ministerie

Douane onderschept 81 kilo cocaïne: twee aanhoudingen

Naast de vondsten tussen de bananen, hebben de Douane en de Zeehavenpolitie op zaterdag 7 oktober ook nog eens 81 kilo cocaïne onderschept. Daarbij zijn twee aanhoudingen verricht in de Waalhaven. Vandaag zijn de verdachten door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat hun voorarrest wordt verlengd met 14 dagen.

Eén van de verdachte is 21 jaar en woont in Krimpen a/d IJssel. De ander is 23 jaar en woont in Rotterdam. De verdovende middelen zaten verstopt in een container met citrusvruchten en waren afkomstig uit Peru. De container was bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland, maar dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

