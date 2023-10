OM en politie starten gesprekken met nabestaanden over zaak betrokkenheid verdachte bij strafbare feiten in Asser ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie en de politie in Noord-Nederland gaan vanaf komende week beginnen met het voeren van gesprekken met nabestaanden. Dit in het kader van het onderzoek naar de betrokkenheid van een man uit de gemeente Noordenveld bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ten tijde van de coronapandemie. De verdachte was in die periode als verpleegkundige werkzaam in dit ziekenhuis.