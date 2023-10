E realidat i maneho di e retonan di kambio di klima den Karibe: E kaso di Kòrsou.

Basis di e informashon, lektura i bishita di ekspertonan na Kòrsou:

Sinds er meer bekendheid wordt gegeven aan de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporten van de VN over klimaatsverandering, is er binnen het Koninkrijk der Nederlanden meer wetenschappelijke aandacht voor de ecologische leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de CAS en BES eilanden. Dit vereist onmiddellijke actie.

In het NWO-KITLV onderzoeksprogramma Islander(s) at the Helm [Eilande(rs)n aan het Roer] werken onderzoekers en maatschappelijke partners samen om op basis van grondig interdisciplinair onderzoek op maat gemaakte oplossingen voor te stellen. Het doel is om nieuwe, duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen ten aanzien van de huidige klimatologische uitdagingen.

Algun detaye ekstra pa Prensa ku no ta riba e flyer aneksto:

Djaluna 16 di oktober lo tin un Expert Workshop, spesial (riba invitashon) pa bestuursleden, NGO’s i ekspertonan.

Sitio: NAAM

Orario: 6pm – 9pm

Media sigur ta invitá pa esaki tambe.

Djamars 17 di oktober tin un lektura habrí pa publiko. (Flyer)

Sitio: NAAM,

Orario: 6pm – 8pm

Oradornan ta entre otro.:

Ellen van Bueren di TU Delft ku lo papia riba maneho di urban planning pa sigura ku ta adaptá na kambionan di klima

Timo Kelder ta bai presenta un “Climate Impact Atlas”, parti di e proyekto i website nobo Klima Korsou

Pedzi Girigori lo presenta lokual ta e perspectiva lokal di Meteorologiche Dienst Curaçao

Dr. Francio Guadeloupe, Presidente di e Programma Island(er)s at the Helm tambe lo tei presente tur 2 dia.

E organisadornan ta konta ku boso presensia i atenshon di e lektura publiko den boso media!

