Notisia di polis di djárason 11 di òktober te ku djabièrnè 13 di òktober 2023 / Politieberichten van woensdag 11 oktober tot en met vrijdag 13 oktober 2023

Notisia di polis di djárason 11 di òktober te ku djabièrnè 13 di òktober 2023

Bringamentu ta kondusí na detenshon

alrededor di 6.45 or di atardi riba djaweps 12 di òktober, meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu na Kaya Kariñoso. Durante di bringamentu un hòmber a herida un otro na su kabes ku un piedra. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko. A detené un hòmber di inisial E.T.B. di 51 aña di edat pa maltrato ku un arma.

Detenshon pa enkubrimentu

Riba djaweps 12 di òktober, alrededor di 1 or di mardugá, a detené un mucha muhé di inisial S.I.W. di 17 aña di edat na Plaza Reina Wilhelmina pa enkubrimentu. E sospechoso probablemente tabata enbolbí den un kaso di ladronisia. Ta investigando e kaso.

Detenshon violashon di Lei di

Den oranan di anochi riba djárason 11 di òktober a detené un hòmber di inisial S.L.V. di 23 aña di edat na Plaza Reina Wilhelmina pa violashon di Lei di Opio BES. Algun agente ku tabata patruyá den e área a sinti un holó fuerte di probablemente supstansianan narkótiko. Durante un kòntròl riba e sospechoso, a topa ku kuater paki ku probablemente supstansianan narkótiko i un mashin chikitu pa pisa den su tas.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 11 oktober tot en met vrijdag 13 oktober 2023

Vechtpartij leidt tot aanhouding

Omstreeks 17:45 uur op donderdag 12 oktober kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij bij een woning aan de Kaya Kariñoso. Tijdens de vechtpartij verwonde de ene man de ander met een steen aan zijn hoofd. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Een 51-jarige man met initialen E.T.B. werd aangehouden wegens mishandeling met een wapen.

Aanhouding heling

In de nachtelijke uren op donderdag 12 oktober, rond 01:00 uur, werd een 17-jarige meisje met initialen S.I.W. aan de Plaza Reina Wilhelmina aangehouden wegens heling. De verdachte was vermoedelijk betrokken bij een diefstal zaak. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding overtreding Opiumwet

In de avonduren op woensdag 11 oktober werd een 23-jarige man met initialen S.L.V. aan de Plaza Reina Wilhelmina aangehouden in verband met de overtreding van de Opiumwet BES. Enkele agenten die in de buurt aan het patrouilleren waren, namen een sterke geur van vermoedelijk verdovende middelen waar. Tijdens een controle op de verdachte, hadden ze in zijn schoudertas vier pakjes met vermoedelijk verdovende middelen en een kleine weegschaal aangetroffen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

