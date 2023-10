Resultado di kampionato MCB CSB 13 òktober 2023

E playoff semi final di klase A a ranka sali ku dos partido na Sam Bunting Ballpark

Fenix A : 6 kareda 5 hit 1 eror

Picher ganador : Suly Hooi

Mihó bate : Shdriyen Merce 4-2

Souax A: 4 kareda 1 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Thalesha Silee alberto

Mihó bate : Dee Lanis Beliosio 3-1

Pichingolo A : 4 kareda 5 hit 3 eror

Picher ganador : Melany Castro

Mihó bate : Nidayra Romano 3-2

Liberty A: 2 kareda 3 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Zulaima Croes

Mihó bate : Dainara Pieternella 3-1

Kampionato ta sigui na Sam Bunting Ballpark

Djasabra 14 di oktober Sam Bunting Ballpark.

19:30 hr Fenix Softex AA v/s Pichingolo Nissan AA

21:30 hr Souax SBT Gil’s Sport AA v/s The Fighting Team AA

Djadumingu 15 òktober 2023 Sam Bunting Ballpark

12:00 hr Finex Softex A v/s Souax SBT Gil’s Sport A Play-off Game 2

14:00 hr Liberty A v/s Pichingolo Nissan A Play-off Game 2

16:00 hr Finex Softex AA v/s Sta.Rosa Angels Vanddis AA

