Politieman die verdachte in been schoot, handelde volgens richtlijnen

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar de juistheid van het wapengebruik door een politieagent op 27 mei 2022 in Winterswijk. Het Openbaar Ministerie heeft op basis van dat onderzoek geconcludeerd dat het gebruik van het wapen rechtmatig was. De agent heeft volgens de ambtsinstructie gehandeld en zal niet worden vervolgd.

In de nacht van 26 op 27 mei vorig jaar was sprake van meerdere meldingen van poging tot inbraak, waarbij steeds sprake was van een verdachte met hetzelfde signalement. De politie is meermalen met diverse eenheden ter plaatse geweest om deze verdachte aan te houden. Hij wist echter telkens aan de politie te ontkomen. In de vroege ochtend werd de verdachte uiteindelijk op heterdaad betrapt, maar sloeg wederom op de vlucht. Korte tijd later werd hij aangetroffen op de Jacob Catsstraat in Winterswijk. Verdachte, die in het bezit was van een mes en daarmee dreigde richting de politie, ging er opnieuw vandoor. Hij reageerde niet op het meermaals roepen van (onder andere) ‘politie, stoppen’. De agent in kwestie loste een waarschuwingsschot. Dit had ook niet het gewenste resultaat. Vervolgens heeft de agent gericht geschoten. De verdachte werd daarbij in een been geraakt.

Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche in dit soort zaken onderzoek doet naar de rechtmatigheid van het wapengebruik.

