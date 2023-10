Verdachte doodslag azc valt daad niet toe te rekenen: OM eist tbs met dwangverpleging

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging tegen een 24-jarige verdachte voor doodslag, gepleegd op 18 februari dit jaar in een asielzoekerscentrum in de gemeente Hardenberg. Daarbij kwam een 24-jarige man, ook bewoner van het azc, om het leven. Met de eis gaat het OM mee met de conclusies van onder meer het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie: de verdachte, een geboren Soedanees, kampt dermate met psychische problematiek dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht.

De dodelijke steekpartij vond plaats op de gang van het asielzoekerscentrum en is met camera’s vastgelegd. Daarop is te zien hoe de verdachte tijdens de worsteling een mes van achter zijn rug haalt en zijn slachtoffer neersteekt. Onderzoek heeft geen uitsluitsel kunnen geven over de aanleiding of achtergrond van het gevecht. Het OM: “Het slachtoffer lijkt een willekeurig persoon te zijn geweest, die geen eerder conflict met verdachte had. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ook de personen die zich aanvankelijk op de gang bevonden en als getuige zijn gehoord, bevestigen dit.”

Het slachtoffer overlijdt vlak nadat hij is neergestoken aan zijn verwondingen: “Ik zie iemand die bescherming en een beter leven kwam zoeken in Nederland, maar dat niet vindt”, aldus de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Zwolle. “Het slachtoffer sterft op die dag op de gang van het azc. Ik kan niet goed onder woorden brengen hoe triest ik dat vind.”

Na zijn daad keert de verdachte rustig terug naar zijn kamer, waar hij uiteindelijk wordt aangehouden. Naast bewijsmiddelen als camerabeelden en getuigenverklaringen wordt DNA van het slachtoffer aangetroffen op een mes en schoenen bij verdachte, alsook bloedsporen.

Het risico op recidive wordt, op het moment dat verdachte onvoldoende adequate, intensieve zorg krijgt, ingeschat als hoog: “Tbs met dwangverpleging is bij een ongewenst vreemdeling een lastig punt, maar in deze zaak zie ik geen andere afdoening die voldoende waarborgen biedt. Verdachte heeft langdurige behandeling in een stabiele setting nodig”, stelde de officier van justitie.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket