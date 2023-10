OM eist zes jaar cel en beroepsverbod tegen een van misbruik van zestien vrouwen verdachte fysiotherapeut uit Zuidoost-Drenthe

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen een 55-jarige man uit Emmer-Compascuum. Hij wordt verdacht van het misbruiken van zestien vrouwen ten tijde van het uitoefenen van zijn werk als fysiotherapeut in Klazienaveen tussen 2016 en 2021. Volgens het OM is er in veertien gevallen sprake geweest van aanranding, in twee gevallen van een verkrachting.

Uit de aangiften van de vrouwen blijkt dat er in de behandelingen een bepaalde opbouw zat. Daarbij werd deze behandeling steeds intiemer, waarna uiteindelijk vrijwel alle vrouwen naakt op de behandeltafel lagen. Soms vroeg de verdachte nog aan een vrouw of hij haar kleding uit mocht doen, soms deed hij dat gewoon zonder te vragen. Een paar vrouwen stonden het uitkleden naar eigen zeggen toe, omdat ze dachten dat het bij de behandeling hoorde.

Verdoofd

Bij een groot aantal aangeefsters masseerde de verdachte vervolgens borsten, liezen en de vagina(streek). Daarbij ging hij volgens het OM in twee gevallen zo ver, dat hij bij vrouwen binnendrong. Eén van de aangeefsters zegt dat je op zo’n moment drie mogelijkheden hebt: “Vechten, vluchten of bevriezen. Helaas gebeurde dat laatste. (…) Ik kon mij niet verweren, omdat ik totaal verstijfd en verdoofd was.”

Beroepsverbod

Misbruik heeft een enorme impact op slachtoffers. De verdachte heeft daar geen oog voor gehad. Daarnaast heeft hij het vertrouwen in het beroep van fysiotherapeut beschaamd. Daarom eist de officier van justitie voor de man, na het uitzitten van een eventuele gevangenisstraf, een beroepsverbod voor de verdachte van vijf jaar: “Aangeefsters wendden zich in goed vertrouwen tot de verdachte als zorgverlener, in de hoop dat de behandeling (…) pijnklachten zou verlichten. (…) Het is aan de maatschappij niet uit te leggen dat een verdachte die op deze manier misbruik maakt van zijn functie, deze functie vervolgens weer mag uitoefenen.” Naast het beroepsverbod eist de officier van justitie ook een contactverbod met de zestien vrouwen.

Behandeling

De verdachte ontkent in de kern de aantijgingen en zegt geen strafbare handelingen te hebben verricht. De man heeft al geruime tijd vast gezeten en is enige tijd geleden onder voorwaarden vrijgelaten. Een voorwaarde was om zich te laten behandelen. De verdachte heeft in deze behandeling, net als nu op de zitting, aangegeven niets strafbaars te hebben gedaan. Daarom vraagt de officier van justitie aan de rechtbank om, mocht het de verdachte veroordelen voor een groot aantal zedenfeiten, hem meteen na vonnis weer naar de gevangenis te sturen.

De rechtbank laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer het uitspraak doet.

