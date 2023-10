Voetbalseizoen 2022/’23: minder incidenten in de stadions, meer zaken voor de rechter gebracht

In het seizoen 2022/’23 lag het aantal wanordelijkheden en incidenten in het betaald voetbal onder dat van het seizoen ervoor. Deze cijfers liggen echter nog steeds ruim boven die van voor de coronatijd. Het aantal zaken dat voor de rechter is gebracht is met 250% gestegen. Dit blijkt uit de cijfers van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) en uit de Veiligheidsmonitor van de KNVB, die vandaag wordt gepubliceerd.

De cijfers zijn afkomstig uit het Ketenvoorziening Voetbal (KVV), het registratiesysteem waarin politie incidenten rondom voetbalwedstrijden registreert. Het blijkt dat het aantal incidenten in en rond de stadions (inclusief Europees voetbal) is gedaald van 893 (2021/’22) naar 725 (2022/’23). Waarbij echter wel een groot deel van de wedstrijden zonder of met minder publiek werd gespeeld.

’Voetbal is de grootste sport in ons land. Het doel is om alle goedwillende supporters te laten genieten van gastvrij en veilig voetbal. Degenen die dat verstoren door zich te misdragen, worden door het OM opgespoord en strafrechtelijk aangepakt”, zegt René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie in Amsterdam en landelijk portefeuillehouder voetbal binnen het OM.

Strafrecht

Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn er 422 zaken binnengekomen die vooral te maken hebben met geweld, vernieling, discriminatie, vuurwerk, drugs en het niet opvolgen van bevelen. Een seizoen eerder waren dit er nog 640. De rechter heeft in het voetbalseizoen 2022/’23 145 beslissingen genomen in deze zaken. Dat is een stijging van ongeveer 250% in vergelijking met de jaren voor Corona. Van deze beslissingen heeft de rechter 132 verdachten veroordeeld tot een straf. In ongeveer 45% van de gevallen werd een gevangenisstraf opgelegd, terwijl in de overige gevallen boetes en/of werkstraffen werden uitgedeeld.

Daarnaast heeft de rechter afgelopen seizoen 49 keer een locatiegebod of -verbod (een stadionverbod door de rechter) opgelegd. Een jaar eerder gebeurde dit 20 keer en in de jaren voor Corona gebeurde dit hoogstens 5 keer per seizoen. Verder heeft de rechter in het seizoen ’22/’23 tien keer ook een meldplicht opgelegd.

Kijk voor alle cijfers en de bijbehorende duiding op de factsheet Voetbal en Veiligheid.

KNVB

De KNVB heeft een Veiligheidsmonitor opgemaakt over het seizoen 2022/’23. Hieruit blijkt dat de pakkans is verhoogd voor incidenten gepleegd binnen de stadions in Nederland. Lees hier het persbericht van de KNVB en de bijbehorende Veiligheidsmonitor.

