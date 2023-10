MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO MINISTER CIJNTJE TA PARTISIPÁ NA MESA RONDÓ TOKANTE INVERSHON I GARANTIA PA ISLANAN CHIKÍ DEN DESAROYO – SIDS!

Durante e di 8 edishon di World Investment Forum:

Willemstad- Di 16 pa 18 di Òktober último, Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje huntu ku MEO i CINEX a partisipá na World Investment Forum 2023 organisá pa UNCTAD na Abu Dhabi, Emiratonan Árabe. E di 8 edishon di e foro mundial su tema ta “Investment in Sustainable Development”.

Minister Cijntje tin 2 intervenshon i tambe reunionnan den kuadro di e foro. Mas di 6.000 partisipante di alrededor di 130 pais i mas di 900 oradó a bin huntu na Abu Dhabi e siman akí pa diskutí i influensiá e forma kon mundu ta atendé ku invershon ora ta trata desaroyo duradero i en partikular ‘Sustainable Development Goals’. Sra. Rebeca Grynspan, Sekretario General di UNCTAD, a indiká na e mesa rondó dirigí riba e tópiko “SIDS and Investment Guarantees”, ku SIDS ta risibí masha tiki di e invershonnan ekstranhero na mundu debí na e eskala chikí i e riesgonan ku islanan tin komo esnan mas vulnerabel. Islanan ta esnan ku ménos ta kontribuí na polushon i kambio di klima pero ta esnan promé ku ta risibí e impakto. “Mester bin un sistema global pa sigurá i garantisá invershon ku ta benefisiá islanan tambe”.

Minister Cijntje a papia pa Kòrsou i pa tur isla ku ta den un struktura konstitushonal ku no ta haña akseso na plataformanan multilateral i ku ta dependiente di, manera den nos kaso, un régimen ku ta pone kondishonnan restriktivo i ku ta limitá desaroyo i no ta duna espasio pa prepará pa shòknan ku kambio di klima ta trese kuné, te pa traha riba finansiamentu pa desaroyo duradero. E invershonnan pa desaroyo duradero ta enorme i nos so no por produsí esaki komo isla ku ekonomia chikí. Nos mester di apoyo i invershon pa logra krea resiliensia.

“Pa e echo ku nos ta den Reino Hulandes, nos ta keda kategorisá komo un pais desaroyá, pero nos no ta. I nos tin tur problema ku tur SIDS tin. Konsekuentemente nos ta pèrdè oportunidatnan dor ku nos no ta parti di niun organisashon. Nos ta purba di partisipá pero nos ta keda pegá ora oportunidatnan presentá.” Asina Minister Cijntje a duna di konosé. “Nos ta spera ku dor di integrá mas den nos region, por ehèmpel birando miembro asosiá di Caricom, nos por tin akseso na konosementu i informashon, maske nos lo no tin akseso na finansiamentu.” E último akí mester keda atendé den nos mes Reino.

UNCTAD tin den su mandato pa yuda SIDS ku fasilitashon di invershon i tambe komèrsio. Kòrsou ta risibí apoyo i guia di UNCTAD riba tereno di fasilitashon di komèrsio via Asycuda i UNCTAD a yuda nos ku Iguide, e website ku guia di invershon mas kompletu di Kòrsou. Na mei 2024, UNCTAD lo organisá un reunion riba SIDS i finansiamentu i garantia pa atraé mas invershon. E reunion lo tuma lugá na Antigua & Barbuda. Kòrsou sigur lo sigui e desaroyonan aki pa por inkorporá nan den nos kombersashonnan na nivel di Reino.

Djaweps 19 di Òktober, Minister Cijntje lo hiba palabra durante e seshon tokante Zona Franka i Desaroyo duradero. E meta di e seshon ta, pa yega na un maneho global pa Zonanan Franka i pa oumentá nan balor agregá den desaroyo duradero den e zonanan i di nan teritorio. E delegashon tin tambe vários reunion den kuadro di e foro ku Caipa, Unido, World Bank i World Ocean Council ku ta atendé ku Blue Economy. Pa mas detaye tokante World Investment Forum por bishitá https://worldinvestmentforum.unctad.org/wif-events-programme.

