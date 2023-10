Aktualisashon Plan di Desaroyo Teritorial (R.O.B.): Kolegio Ehekutivo a aprobá e pre-diseño

10/19/2023

E revishon ta enfoká riba konstrukshon di bibienda, turismo sostenibel i kresementu ekonómiko.

Dia 18 di òktober Kolegio Ehekutivo di entidat públiko Boneiru a aprobá e pre-diseño pa aktualisashon di e Plan di Desaroyo Teritorial (Ruimtelijk Ontwikkelingsplan – R.O.B.). E revishon ta enfoká riba konstrukshon di bibienda, turismo sostenibel i kresementu ekonómiko, i ta bai deliberá tokante esaki durante un enkuentro pa interesadonan dia 24 i 25 di òktober na direktorado di Planifikashon i Desaroyo na Kaya Amsterdam 23.

Kiko ta kambia?

Nos ta konstruí mas i mihó: Mas bibienda ku fasilidatnan ekselente den bisindario. Turismo – kalidat ta bin promé ku kantidat: Nos ta enfoká riba turismo di balor haltu. Kresementu ekonómiko: Aksesibel pa diferente sektor ekonómiko, inkluso agrikultura. Infrastruktura inteligente: Plan nobo mester pas serka loke tin kaba, manera kaminda i edifisio. Kultura i naturalesa: Sòru pa nos bunita naturalesa i kultura keda eksistí.

Bin papia ku nos: Enkuentro pa tur interesado dia 24 i 25 di òktober

E tópiko akí tin bo atenshon? Registrá pa e enkuentro pa tur interesado dia 24 di òktober di 10.00 or – 12.00 or i dia 25 di òktober di 16.00 or – 19.00 or via rob@bonairegov.com. Akí bo por hasi pregunta i kompartí bo opinion, ku nos lo tene kuenta kuné na momentu di finalisashon di e diseño.

For di djabièrnè 20 di òktober te ku djabièrnè 3 di novèmber bo por tira bista den e pre-diseño na bali di Kaya Amsterdam 23, òf online via www.bonaire-ro.nl. Bo por manda bo preguntanan i remarkenan via email na rob@bonairegov.com.

Actualisering Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (R.O.B.): Bestuurscollege keurt voorontwerp goed

19 okt 2023

De herziening focust op woningbouw, duurzaam toerisme en economische groei.

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft op 18 oktober het voorontwerp voor de actualisering van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (R.O.B.) goedgekeurd. De herziening focust op woningbouw, duurzaam toerisme en economische groei, en zal worden besproken tijdens een inloopbijeenkomst op 24 en 25 oktober bij de directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 23.

Wat verandert er?

We bouwen méér en beter: Meer woningen met uitstekende voorzieningen in de buurt. Toerisme gaat kwaliteit boven kwantiteit: We richten ons op hoogwaardig toerisme. Economische groei: Openstelling voor verschillende economische sectoren, inclusief landbouw. Slimme infrastructuur: Nieuwe plannen moeten goed passen bij wat er al is, zoals wegen en gebouwen. Cultuur en natuur: Zorgen dat onze mooie natuur en cultuur blijven bestaan.

Praat Mee: Inloopbijeenkomst op 24 en 25 oktober

Heeft dit onderwerp uw aandacht? Meld u aan voor de inloopbijeenkomst op 24 oktober van 10.00 – 12.00 uur en 25 oktober van 16.00 – 19.00 uur via rob@bonairegov.com. Hier kunt u vragen stellen en uw mening delen, die zal worden meegenomen bij het finaliseren van het ontwerp.

Vanaf vrijdag 20 oktober tot en met vrijdag 3 november kun je het voorontwerp inzien aan de balie van Kaya Amsterdam 23, of online via http://www.bonaire-ro.nl. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar rob@bonairegov.com.

