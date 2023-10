Special Olympics Boneiru ta kontentu ku primisia di Special Olympics Kingdom Games

“Den pasado via Special Olympics Boneiru, atletanan ku un limitashon a partisipá na kompetensianan den eksterior. E aña akí mes tabatin un grupo di atleta na Berlin pa Special Olympics World Games. E atletanan ku no por a bai den eksterior, ta haña e oportunidat awor pa kompetí ku atletanan for di e otro islanan.” Asina Rolanda Hellburg-Makaar, presidente di Special Olympics Boneiru a deklará.

Special Olympics Bonaire blij met primeur Special Olympics Kingdom Games

Special Olympics Bonaire is blij dat Bonaire in november gastheer is bij de eerste Special Olympics Kingdom Games. De spelen worden op 4 en 5 november van dit jaar gehouden. Atleten uit de voormalige Antillen nemen het op Bonaire tegen elkaar op bij voetballen, atletiek, bocce, baseball 5, beach volleyball en zwemmen. Aan de games doen 26 Bonairiaanse atleten mee en ongeveer 100 atleten van de andere eilanden.

“In het verleden hebben atleten met een beperking via Special Olympics Bonaire aan wedstrijden in het buitenland gedaan. Dit jaar nog was een groep atleten in Berlijn voor de Special Olympics World Games. De atleten die niet naar het buitenland konden gaan, krijgen nu de kans om tegen atleten van de andere eilanden uit te komen.” Zo heeft Rolanda Hellburg-Makaai, voorzitter van de Special Olympics Bonaire verklaard.

Bij de Special Olympics Kingdom Games gaat het erom dat atleten met een beperking elkaar ontmoeten. Het idee is dat die ontmoetingen tot verbroedering leiden. Het gaat niet in de eerste plaats om de wedstrijd, maar om samen met elkaar te sporten. De Special Olympics Kingdom Games zijn opgezet om te laten zien dat atleten met een beperking deel uitmaken van de samenleving.

De sporters uit de eilanden komen op 2 november aan op Bonaire. Op 4 november worden de games op het Wilhelminaplein feestelijk geopend. Daar wordt ook de traditionele loop met een brandende fakkel gehouden. Voor het publiek en de atleten is er entertainment op het plein.

Tijdens de games wordt een Friends and Family Forum gehouden. Deelnemers aan het forum praten met elkaar over hoe belangrijk sport is voor de samenleving. Ze praten ook over de noodzaak dat atleten met een beperking meedoen aan en meetellen in de samenleving. Bon Bida biedt tijdens de games een Healthy Athletes programma aan. Dit is gericht op het verhogen van het welzijn en de verbetering van de gezondheid van de atleten.

De spelen worden mogelijk gemaakt door Special Olympics Bonaire, Special Olympics International, Indebon, Thinc ahead, Bon Bida, Hòfi Kultural, TCB, en het ministerie van VWS.