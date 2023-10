Gecombineerd Inspectie en UO G&GZ Onderzoek Sentro di Kuido Jürmelene

In het kader van de routinematige onderzoeken naar bejaardentehuizen, is door Inspectie Volksgezondheid samen met UO Geneeskundige en Gezondheidszaken een routine inspectiebezoek gebracht aan het bejaardentehuis Sentro di Kuido Jürmelene te Juan Hato.

Tijdens het bezoek is gebleken de medische zorg aan de bewoners in orde is, maar de verpleegkundige zorg op een aantal punten verbetering behoeft, het personeel onderbezet is en het personeel de nodige bijscholing behoeft.

Het hygiënische aspect van het huis, de keuken en de slaapkamers behoeft ook de verbetering. De keuken behoeft enige aanpassingen zoals het plaatsen van vliegengaas, pedaalemmer en verbetering van de verlichting. Het erf dient opgeruimd te worden. Er dient meer aandacht te komen voor de veiligheid voor de ouderen zoals meer leuningen over de zalen, verhoging van de toiletten of op sta toiletten, meer verlichting en badkamer ventilatiesysteem en concentratie van het tehuis op een verdieping, zodat men niet de trap op hoeft. De benodigde papieren dienen aangepast te worden en na afwerking opgestuurd te worden naar de Inspectie Volksgezondheid en de UO G&Gz.

Voorts is noodzakelijk om een ongedierte bestrijdingsprogramma te starten en gascilinders buiten te plaatsen.

De instelling werd op de hoogte gebracht van alle actiepunten die samenhangen met de constateringen.

Inspecteur – Generaal Volksgezondheid a.i.

Prof. S. O Keli

