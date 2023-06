Minister Pisas ta hasi apertura ofisial di workshop “Coral Restoration in Curaçao”



Willemstad – Ministerio di GMN a organisá resientemente un workshop tokante kria koral. Koral por reprodusí su mes 2 manera. Meskos ku animal, pues pa medio di spèrma i ovulo (seksualmente) pero tambe pa medio di stèk, meskos ku mata (a-seksual). E workshop aki a trata e koral di stèk. Den e kuadro aki a invitá 5 organisashon spesialisá riba tereno di kria koral di stèk na Kòrsou, Havenmeester i Kooperativa Uní di Piskadó. Sr. Faisal Dilrosun (GMN) tabata enkargá ku kordinashon di e workshop i aspektonan ekológiko a keda presentá p’e ekologista internashonal afiliá na CARMABI, dr. Valérie F. Chamberland di SECORE, organisashon ku ta traha huntu ku 14 organisashon na 10 sitio den Karibe den krio di koral.

E organisashonnan invitá tabata Reef Renewal Curaçao (Ocean Encounters), Reef Restoration Team Playa Lagun (Bahia Diving), Project D. A. W. Curaçao (Blue Bay), Reef Restoration Team Curaçao (Curious2Dive) i BRANCH Coral Foundation. Minister di Asuntonan General, kargá ku Medio Ambiente i Naturalesa, Minister Gilmar Pisas a habri ofisialmente e workshop. Den su diskurso di apertura, Minister Pisas a splika diferente menasa ku koralnan ta konfrontá den region di Karibe, manera e enfermedat di pèrdida di tehido (stony coral tissue loss disease) ku a ser opservá resientemente na Kòrsou, ademas di kontaminashon, método robes di peska i destrukshon di hábitat. Minister Pisas a enfatisá tambe e importansia di koral pa protekshon kontra tormenta na kosta. Tambe Minister Pisas a konsultá e organisashonnan di buseo tokante introdukshon di tarifanan di buseo, manera tin na Boneiru. E organisashonnan di buseo a reakshoná positivo riba esaki i nan a keda invitá pa un reunion pa sigui papia riba e tema aki na mitar di yüni. Un di e operadónan di buseo a invitá Minister Pisas pa hasi un introdukshon di buseo.

Na Kòrsou tin rifnan spesialmente na kosta ku ta albergá 68 espesie di koral i ta mustra un kubrimentu di koral relativamente haltu si kompará ku otro área den region di Karibe. Sinembargo, ta konosí ku rifnan Karibense ta den mal kondishon. Kubrimentu promedio di koral den region aki ta 14.3%, kual ta un disminushon di ±80% for di komienso di dékada di 70. E redukshon aki a tuma lugá na Kòrsou tambe i den transkurso di aña hopi inisiativa a tuma lugá pa para e disminushon aki dor di traha rifnan artifisial, pone “rifballen” i eskulturanan bou di awa. Ningun di e métodonan aki a logra oumentá e kubrimentu di koral di forma signifikante. For di 2015 a kuminsá kria fragmentonan di “hertshoornkoraal” (Acropora cervicornis) di forma aseksual i e método aki a demostrá di ta hopi mas adekuá pa stimulá kresementu lokal di koral.

Konhuntamente ku e partnernan menshoná, Ministerio di GMN a traha un dokumentu detayá di prosedura di kria koral, ku mester kumplí kuné estriktamente. Durante e período di 2015 te awe, míles di fragmento a ser kriá i mas di 4.000 m2 di “hertshoornkoraal” (ku ta klasifiká komo menasá) a ser transplantá den rif. Durante e workshop a pone importansia ekológiko di e programa den konteksto lokal i internashonal, entretantu e partisipantenan por a konosé otro pa por yuda otro kaminda ta nesesario. Kada un di e 4 organisashonnan a duna un presentashon di 10 minüt tokante nan proyekto i nan eksperensianan.

A enfatisá e importansia di sigui e prosedura establesé rigorosamente, pa asina por sigui desaroyo di e koralnan i garantisá diversidat genétiko. Un parti di e prosedura ta inkluí tambe entrega di un informe anual di tur kriadó di koral, pa sigui monitòr progreso i determiná éksito di e programa.

Na final di e workshop, tabatin espasio pa un seshon di deliberashon den kual e partisipantenan por a hasi preguntanan tokante problemanan ku nan ta konfrontá. E siguiente paso konkreto ta pa traha un mapa ku ta mustra tur koral ku a ser kriá i transplantá pa yuda kriadónan di koral pa haña material genétiko nobo. Tambe e organisashonnan a disidí di fundá un red kaminda nan por kompartí dokumentashon i konosementu.

Minister Pisas doet officiële opening van de workshop “Coral Restoration in Curaçao”



Willemstad – Op woensdag 31 mei 2023 is door het Ministerie van GMN een workshop georganiseerd over het opkweken van koralen. Koralen kunnen zich op 2 manieren voortplanten namelijk, geslachtelijk (seksueel) en ongeslachtelijk dus door stekken (aseksueel). Deze workshop ging over koralen di stekken, aseksueel. Hierbij waren uitgenodigd de 5 organisaties die zich op Curaçao bezighouden met het aseksueel opkweken van koraal, de havenmeester en Kooperativa Uní di Piskadó. Dhr. Faisal Dilrosun (GMN) was belast met de coördinatie van de workshop, terwijl de inhoudelijke ecologische aspecten werden verzorgd door de aan CARMABI verbonden internationale koraalwetenschapper dr. Valérie F. Chamberland van SECORE (organisatie die zich in nauwe samenwerking met 14 organisaties op 10 locaties in het Caraïbische gebied bezighoudt met koraalvermeerdering).

De voornoemde organisaties waren Reef Renewal Curaçao (Ocean Encounters), Reef Restoration Team Playa Lagun (Bahia Diving), Project D. A. W. Curaçao (Blue Bay), Reef Restoration Team Curaçao (Curious2Dive) en BRANCH Coral Foundation.

De workshop werd geopend door Minister van Algemene Zaken, belast met de coördinatie van Milieu en Natuuraangelegenheden Minister Gilmar Pisas. In zijn opening verschafte Minister Pisas uitleg inzake de vele bedreigingen waarmee koralen in het Caraïbische gebied mee te kampen hebben waaronder de onlangs op Curaçao waargenomen stony coral tissue loss disease, maar ook vervuiling, onverantwoorde vismethoden en habitat vernietiging. Hij benadrukte eveneens het belang van koralen voor kustbescherming tegen stormen. Er werd grote waardering uitgesproken voor de inspanningen van de organisaties die zich bezighouden met aseksuele koraalvermeerdering. Tevens polste de Minister President wat de duikorganisaties dachten over de introductie van dive- fees, zoals op Bonaire lang gebruikelijk is. De duikorganisaties ervaren dit als zeer positief en werden uitgenodigd voor een vervolggesprek half juni. De Minister President werd door één van de duikoperators eveneens uitgenodigd voor het doen van een introductieduik.

De riffen van Curaçao komen vooral voor langs de lijwaartse kust en herbergen 68 koraalsoorten en vertonen een relatief hoge koraalbedekking in vergelijking met andere gebieden in het Caribisch gebied. Het is echter een bekend dat Caribische riffen in slechte staat verkeren. De gemiddelde koraalbedekking in de regio is nu 14,3%, een afname van ± 80% sinds het begin van de jaren 70. Deze achteruitgang heeft zich ook voorgedaan op Curaçao en in de loop der jaren zijn er vele initiatieven genomen om deze algemene achteruitgang van de koraalbedekking te stoppen en om te keren door middel van bijvoorbeeld kunstmatige riffen, plaatsing van “rifballen”

en onderwatersculpturen. Geen van deze methoden zijn erin geslaagd om de koraalbedekking significant te vergroten. Sinds 2015 is op Curaçao begonnen met

het ongeslachtelijk opkweken van hertshoornkoraal- fragmenten (Acropora cervicornis) en deze methode is veel geschikter gebleken om lokale koraalgroei te stimuleren.

Door het Ministerie van GMN is tezamen met bovenvermelde partners CARMABI en SECORE in 2020 een uitgebreid proceduredocument opgemaakt die koraalkwekerijen strikt dienen na te leven. Ondertussen zijn vanaf de start van het programma in 2015 tot op heden tienduizenden fragmenten opgekweekt en is ruim 4.000m2 aan (het bedreigde) hertshoornkoraal uitgeplant op het rif. Tijdens de workshop werd het ecologische belang van het programma toegelicht in lokale en internationale context, terwijl de deelnemers kennis met elkaar konden maken zodat zij elkaar waar nodig bij kunnen staan. De 4 kwekerijen gaven elk een 10 minuten durende presentatie over hun project en hun ervaringen.

Het belang om de vastgestelde procedure nauwgezet te volgen werd benadrukt om onder meer de ontwikkeling van de koralen te kunnen volgen en de genetische diversiteit te kunnen waarborgen. Een onderdeel van de procedure omvat eveneens het verrichten van een jaarrapportage van alle kwekerijen zodat de voortgang kan worden gevolgd en het succes van het programma kan worden vastgesteld.

Aan het einde was er ruimte voor een discussiesessie waarbij de deelnemers eveneens vragen konden stellen over problemen waarmee zij te kampen hebben. Een concrete vervolgstap betrof het opmaken van een kaart waar alle verzamelde en uitgeplante koralen op worden weergegeven, die de kwekers kan helpen aan nieuw genetisch materiaal te komen. Tevens werd door de kwekers besloten een netwerk op te richten waarbij zij documenten en kennis met elkaar kunnen delen