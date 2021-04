Separá pandemia for di otro prioridatnan i mira su oportunidatnan



Trabou pa Kòrsou (TPK) ta konbensí ku e pandemia ”Covid-19” ta un dje prioridatnan di Pais Kòrsou. Pero tambe TPK ta kere ku mester atendé pandemia di covid-19, separá for di otro prioridatnan. Pa TPK otro prioridatnan ta e parti sosial/ekonómiko, enseñansa/edukashon, formashon patriótiko i finansa. Na e momentunan aki 1 aña despues ku pandemia a kuminsá na mundu kompletu, aki na Kòrsou nos tur ta na altura di e impakto ku ela hasi na mundo i na Kòrsou tambe. Pesei TPK ta kere ku komo Reino ta bon pa atendé pandemia riba su kurpa separá for di otro prioridatnan pa Korsou. Di otro banda TPK ta pidi e Gobièrnu dimenshonario pa kaba di atendé situashonnan di pais i no enfoká riba bakuna so. E situashon sosial ta primi den barionan.

Pandemia i elekshon

Ta bon pa nos siña for di nos erornan i tambe skucha ora representante di pueblo ta papia. Durante rueda di prensa di Gobièrnu relashoná ku pandemia i sifranan positivo ku a subi, nos por a tuma nota di e frustrashon di un dòkter debí ku sifranan a subi. Asta ta menshoná ku esakinan posibelmente tin di haber ku e dia di elekshon. Pero ta parse ku nos no ta siña for di nos erornan. Lider polítiko di TPK Sr. Rennox Calmes den parlamento di Kòrsou a lansa un proposishon pa hasi elekshon 2 dia, pero ni dòkter ni Gobièrnu no a skucha. A preferá di buta alrededor di 10 urna extra enbes di evitá aglomerahson di hende riba kaya. Awe esaki tin konsekuensia di ‘lockdown’ i slá pa ekonomia.

Pandemia i aeropuerto

Meskos ku e promé ‘lockdown’ a laga aeropuerto habrí i no a sòru pa bon kontròl na aeropuerto. Awor ku tin variante, ta bolbe kometé mes’un eror. Diferente pais den serkania a será nan frontera kompletamente pa Kòrsou. Aki na Kòrsou so nos tin nos frontera kompletamente habrí. Ta manera kos ku ta pa malu pa uza esaki komo un gritu pa tur hende bai bakuná. E kontròl ku tin na aeropuerto a demonstrá di no ta sufisiente pa evitá ku e variante a logra drenta Kòrsou. Si bini ku ‘lockdown’ pa baha e sifranan positivo, anto bo mester a será frontera tambe.

Pandemia i bakunashon

Awor ku sifranan a subi, e gritu di bakunashon a bira mas duru. TPK ta keda pone énfasis ku bakunashon ta un desishon liber ku kada siudadano mester tuma pa nan mes. Kada suidadano mester ta bon informá sin wòrdu influenshá o manipulá den niun tipo di forma.

Pandemia, oportunidad (nos yerbanan) i futuro

TPK ta di opinion ku tin mas alternativa kual no ta poniendo atenshon na dje. Por ehèmpel, dikon no ta dunando informashon kon pa mantené e sistema inmunológiko haltu? Pandemia ta krea oportunidat nobo tambe. Dikon no ta probechá laga hasi investigashon kon nos rekursonan natural, nos yerbanan i matanan ta reakshoná. Esaki no ta konta pa pandemia so, pero e resultadonan aki por keda wòrdu uza pa bida largu i por tin influensha positivo riba salu, fondo di SVB i ekonomia. Pandemia a sòru pa inovashon aselerá den enseñansa. Pa futuro esaki ta un bon notisia. No ta bai tin hopi kaso di ‘braindrain’ mas kada ougùstùs debí ku por hasi estudio internashonal ‘online’ kedando na Kòrsou mes.