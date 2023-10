KOMUNIKADO DI PRENSA 505/2023

21 òktober 2023

Prueba di aktividat públiko

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djasabra 21 di òktober 2023 den oranan lat di atardi i anochi, lo bai hasi un prueba ku un

evenemento públiko na e establesimentu ‘Mi Lucha’ riba Winston Churchillweg.

Durante di e aktividat aki lo sera e lugá di stashoná vehíkulo di e snèk na ámbos banda.

Pues tantu esun ku ta na lado di Winston Churchillweg komo esun ku ta na e lado di

Antillenweg.

Tambe lo sera un parti di Antillenweg, ku ta e kaya na parti wèst di ‘Mi Lucha’.

E tráfiko ku for di Winston Chuchillweg ke subi Antillenweg, mester pasa via di

Borinquenweg òf Turksweg pa sigui nan destinashon.

For di Antillenweg tampoko lo ta posibel pa subi Winston Churchillweg durante ku e kaya ta

será.

Un apelashon ta bai na tur bishitante di e aktividat públiko aki, pa stashoná nan vehíkulo na

un manera responsabel, sin stroba seguridat òf libertat di tráfiko i no para dilanti

entrada/salida di kasnan i/o negoshinan den besindario.

Alabes ta spera un bon komportashon di kada siudadano ku ta bishitá e evenemento, ku ta

bini pa pasa un ratu plasentero.

Por último polis ke hasi un petishon na shofùr di tur vehíkuo motorisá ku ta move den e

área ei durante ku e aktividat ta tumando lugá, pa redusí velosidat ya ku lo tin hopi persona

ku ta kanando òf krusando e kayanan den e besindario ei.

