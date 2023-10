Kòrsou 20- oktober 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 20 òktober 2023

Liberty ta pone su mes na un paso di Gran Final Klase A 2023 despues di derota Souax

ku skore di 12 pa 9

Liberty A : 12 kareda 8 hit 1 eror

Picher ganador : Zulaima Croes

Mihó bate : Yolanda Diaoen 3-2

Souax A: 9 kareda 9 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Thalesha Siliee Alberto

Mihó bate : A Roojer 2-2

Play-off ta sigui:

Djasabra 21 òktober 2023 Sabana Ballpark

Komienso Playoff Semi final AA

19:30 hr Sta Rosa Angels v/s Souax

21:30 hr Pichingolo v/s Finex

Djadumingu 22 òktober 2023 Sam Bunting Ballpark

Play-off Semi final klase A i AA

12:00 hr Souax v/s Liberty Semi Final Game 2 Fem A

14:00 hr Finex v/s Pichingolo Nissan Game 2 Fem AA

16:00 hr Souax SBT Gil’s Sport v/s Sta Rosa Angels Game 2 Fem AA

Djaluna 23 òktober 2023 Sam Bunting Ballpark

Si ta nesesario di 3 wega semi final klase A

19:30 hr Liberty v/s Souax STN Semi Final Game 3 F

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket