Grupo Hats off to Dreams (HOTD) a desvelá su trahe ‘LIFE of the PARTY: 80’s EXTRAVAGANZA’.

Willemstad — Djadumingu dia 22 di òktober, dilanti un públiko grandi na Villa Maria, Grupo Hats

off to Dreams (HOTD) a desvelá nan kreashon úniko pa karnaval 2024 ku e tema ‘LIFE of the

PARTY: 80’s EXTRAVAGANZA’.

Den 2024, Karnavalistanan HOTD i komunidat di Kòrsou ta keda transportá pa un dansflur i bèk

den añanan 80. Rònt mundu, e elemento klave ku ta yama tur hende subi dansflur ta e bala di

Disco ku ta bria kompañá ku bon muzik. Den e era aki, klupnan di anochi tabata sumamente

popular komo un punto di enkuentro pa selebrá bida. DJ’s a konosé popularidat dor di

selekshoná plachinan di vinyl (LP i 45) pa sende e ambiente. Alabes e mésun era a konosé

revolushon di teknologia di muzik ku uso personal di ‘Cassette’, ‘Boombox’ i ‘Headphones.’

Esaki a inspirá un movementu kultural ku diferente estilo di paña, kabei, sapatu i asesorio manera e.o. kadena.

For di su inisio na 2018, Grupo HOTD su meta ta pa revolushoná nos fiesta kultural di mas

grandi dor di reinventá loke ta posibel. E transformashon muzikal i kultural di añanan 80, te

ainda tin su influensia i impakto riba tur generashon te ku dia awe. E momentu den historia aki

ainda ta sirbi komo un fuente di inspirashon, ambiente, kreatividat i goso.

E bala di Disco ta para pa fiesta i selebrashon i ta e piesa sentral den nos trahe. Den e trahe

por atmirá un tela diseña i imprentá spesial pa HOTD. A inkluí diferente artefakto ku ta

karakterisá e temporada i ku te ainda rònt mundu ta rekonosé komo sinónimo di ambiente. E

trahe ta kreashon di lider di grupo i diseñadó Janis Vinck.

I dicho hecho, despues di un show di apertura, na momentu ku a estrená e 16 trahe ku

animashon di DJ Mitch i nos banda Dreams, ambiente total a eksplotá i e públiko a disfrutá.

Grupo HOTD ta kla pa trese stail i inovashon un biaha mas den kaya grandi.

Ku e tema ‘Life of the Party:80’s EXTRAVAGANZA’, nos kier rekordá un i tur ku huntu nos ta

forma É fiesta i Karnaval ta NOS fiesta pa no kaba nunka mas!

Por inskribí pa Grupo HOTD via di www.hotd.co. Pa mas informashon por tuma kontakto via 523-3849

