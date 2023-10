OM eist 14 jaar cel voor poging moord op ex-partner

“Verdachte wilde zijn ex-vriendin vermoorden. Zij had hun relatie beëindigd en had inmiddels een nieuwe serieuze relatie gekregen. Verdachte kon dit niet verkroppen en eiste tekst en uitleg. We hebben het vandaag over femicide, vrouwenmoord”, zo begint de officier van justitie vandaag haar requisitoir in de rechtbank in Den Haag. Een 45-jarige man staat terecht voor poging moord op zijn ex-partner.

Op 17 januari 2023 wacht de verdachte zijn slachtoffer op bij haar woning. Als de vrouw haar woning verlaat en naar de auto loopt, grijpt de verdachte zijn kans. Hij loopt op haar af, pakt een vuurwapen en schiet de vrouw recht in het gezicht. “Dat zijn plan om zijn ex te vermoorden niet is geslaagd heeft het slachtoffer aan een leger van engeltjes op haar schouder te danken. Als de kogel een paar millimeter verder haar gezicht in was gegaan, was ze er niet meer”, zo stelt de officier van justitie.