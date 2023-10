MINISTERIO KONSERNÍ MANEHO DI GOBERNASHON, PLANIFIKASHON I SERVISIO PÚBLIKO QUICK SCAN DI E 9 MINISTERIONAN DI PAIS KÒRSOU

WILLEMSTAD – AKtualmente tin un di e akshonnan di e agènda di ehekushon di e pakete di pais (Landspakket) tumando lugá. Esaki ta un ‘quick scan’ di e 9 ministerionan di pais Kòrsou. E quick scan akÍ ta den kuadro di e proyekto “Mehorashon di funshonamentu di Gobièrnu”.

E quick scan na promé lugá ta pa haña un bista riba e tareanan eksistente di kada ministerio. Alabes ordená e tareanan akÍ i traha un plachi di e kantidat di direktoradonan pa kada ministerio. Lo tene kuenta ku e prinsipionan di guia di e rapòrt “Niets doen is geen optie meer!” (Hasi nada no ta un opshon mas!). E aparato públiko mester bira mas efisiente, mas efektivo pero tambe mester bai aktua mas desisivo. Mester krea mas kapasidat di preparashon i ehekushon. Un gobièrnu ku ta funshoná mihó no ta keda kreá ku tumamentu di mas hende den servisio. Mester tuma lugá un reforma fundamental di e aparato públiko di gobièrnu den kual digitalisashon ta para sentral.

E trayekto di quick scan lo tuma 8 siman i segun plan lo keda terminá na fin di òktober 2023.

GERELATEERDE MINISTERIES BESTUUR, PLANNING & DIENSTVERLENING QUICK SCAN VAN DE 9 MINISTERIES VAN HET LAND CURAÇAO

WILLEMSTAD – In het kader van het project “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO) wordt momenteel als één van de acties van de uitvoeringsagenda van het Landspakket een quick scan gedaan van de 9 ministeries van het Land Curaçao. Deze quick scans zijn in de eerste plaats gericht op het in beeld brengen van de bestaande taken per ministerie, het ordenen van deze taken en een plot maken van het aantal directies per ministerie. Er zal rekening worden gehouden met de leidende principes uit het rapport “Niets doen is geen optie meer!”. Het ambtelijk apparaat moet efficiënter, effectiever maar ook daadkrachtiger gaan functioneren. Er zal meer voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit gecreëerd moeten worden. Een beter functionerende overheid zal niet worden bereikt door alleen meer mensen in dienst te nemen. Er zal een fundamentele hervorming van de ambtelijke organisatie moeten plaatsvinden waarbij digitalisering centraal zal staan.

De doorlooptijd van de quick scan is 8 weken zijn en zal naar verwachting eind oktober 2023 afgerond worden.

