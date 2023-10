GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT DELEGATIE VAN DE UNITED NATION RESIDENT COORDINATOR OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op donderdag 26 oktober 2023 heeft de vertegenwoordiger van de United Nation Resident Coordinator (UNRCO) voor de regio Trinidad & Tobago, Aruba, Curacao en Sint Maarten, mevr. Joanna Kazana-Wisniowiecki, een kennismakingsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie, Lucille George-Wout.

Mevr. Joanna Kazana-Wisniowiecki werd vergezeld door de dhr. Lars Johansen, Director of the International Labour Organisation (ILO), dhr. Tonni Brodber, Representative United Nations Entity Dedicated to Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN), dhr. Martin Arevalo de Leon, Representative United Nations Office for Project Services (UNOPS), mevr. Margarida Loureiro, Deputy Representative United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dhr. Hezaker Goze Ozdemir, Protection Officer United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), mevr. Karen Wouters, Project Coordinator for Curacao International Organization for Migration (IOM), mevr. Tracey Hutchinson, Head United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO), dhr. Mark Thomas Partnerships and Development Finance Office United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO) en mevr. Roxienne Albertina, Woordvoerder van de Minister-president van Curacao.

