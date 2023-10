Kon Boechi su likidashon a tuma lugá na Truk di pan Expresso

Riba 9 december 2023 meldkamer di polis a risibí un total di 7 melding di e tiroteo ku a tuma lugá na Truk’i pan Expresso na Sta. Maria.

Na yegada di polis a bin enkontrá e kurpa sin bida di Ruchendell B. Windster.

Outopsia a revelá e siguiente echonan: 6 herida di bala i e kousa di morto ta sangramentu interno, perforashon di aorta (ader mayo di kurason) i ambos pulmon.

Investigashon tambe a duna di konosé ku a haña 7 huls di kual nan por a bisa ku tabata tin 3 arma di kandela envolvi den e likidashon di Boechi.

E viktima Ruchendell “Boechi” Windster tabata den un ambiente ku 3 amigu mas di inisial R.A., G.S. i R.K. Nan kuater tabata na e truk’i pan pa kome algu. Diripiente nan a tende mas ku un zonido di tiru pa despues mira Boechi abou na suela. Amigunan di Boechi ku inisial R.A. i R.K. a mira un outo blanku ranka kore bai for di e sitio. Na momentu di e insidente tabata tin diferente otro persona na e truk’i pan. Testigu di fam M. tambe a tende un zonido duru i a mira un outo blanku kore bai.

Dos trahadó di e truk’i pan tambe a tende zonido di tiru pero nan no a mira ken a tira ni e outo kore bai.

Tambe tabata tin un testigo di fam C. ku a mira un outo ku glas skur a kore yega i para skuin dilanti e Hummer ku Boechi a bin ku n’e pero e outo a para riba kaminda, eynan el a mira ku un hende sintá patras den e outo a rèk su man saka for di e outo i dirigí a tira Boechi i pa despues e outo a kore bai. Esun ku a tira tabata tin su kara tapá ku paña of muts pretu. E tirunan a bini di e banda drechi di e outo (banda di pasahero).

Testigunan a mira ku despues di e tiroteo riba Boechi ku un di Boechi su amigunan a kana bai serka Boechi i sak kue algu ku a resulta di ta un arma i a los dos tiru den laira (e video ta ilustra ku e amigu aki a kue e arma for di abou (riba suela) i lòs dos tiru den laira) pa despues hinka e arma den un tas ku Boechi tabata kana kune. Durante di interogashon e amigu a admití ku el a tira den laira turesten e outo tabata hui bai for di e sitio di e likidashon. E amigu ku a tira den laira djis despues di e tiroteo a kue e telefon i tas di Boechi bai kune pero mas despues a bini bèk na e sitio di e tiroteo i a entregá esakinan na polis. For di investigashon a bin sali na kla ku for di dia 5 december 2023 Boechi a bisa su kasa ku e tin un arma pero ku esaki no ta di dje pero di un amigu. I e tin e arma aki pa simplemente proktekshon pa ora momentu yega pa e defende su kurpa, e por hasi esaki, i ku su amigunan sa esaki.

