Zinloos geweld na avondje uit in Haarlem: OM eist 7 maanden

In de nacht van zondag 10 op maandag 11 april 2022 wordt rond half twee ’s nachts een jongeman vanuit het niets van zijn fiets geslagen. Het slachtoffer is meteen bewusteloos. Zijn kaak en jukbeen zijn gebroken, direct operatief ingrijpen is noodzakelijk. Het OM vindt zware mishandeling bewezen en eist tegen de 20-jarige verdachte uit Amsterdam een gevangenisstraf van zeven maanden.

Avondje uit

Wat een gezellig avondje uit moest zijn eindigt op 11 april vorig jaar voor een jonge Haarlemmer op de operatietafel van het ziekenhuis. Eerder op de avond heeft hij een woordenwisseling met de latere verdachte in een uitgaansgelegenheid. Het provocerend gedrag van de verdachte gaat in een nabijgelegen snackbar nog even door. De Haarlemmer en zijn vrienden negeren de man en gaan naar huis, ieder een andere kant op. Wanneer de Haarlemmer op zijn fiets stapt komt vanuit het niets de ruziezoeker aangesneld en geeft van achter een harde klap tegen het hoofd van het slachtoffer. Die valt direct van zijn fiets en blijft minutenlang roerloos liggen. Twee voorbijgangers merken uiteindelijk dat iets niet in de haak is en schakelen hulp in.

Herkenning

Het slachtoffer heeft geen idee hoe en waarom hij in het ziekenhuis is beland. Zijn vrienden vinden zijn fiets terug. Onbeschadigd, wat niet valt niet te rijmen met het forse letsel. Uiteindelijk is via camerabeelden de mishandeling aan het licht gekomen. Beelden van de verdachte zijn ter herkenning aan het publiek getoond. En dat heeft gewerkt: de uitzending levert meerdere (anonieme) tips op over de identiteit van de geweldpleger. Op basis van de onderzoeksgegevens staat vast dat de 20-jarige jongeman uit Amsterdam de klap aan het slachtoffer heeft toegebracht. In zijn verhoren bij de politie bekent de verdachte dat ook. Tevens verklaart hij dat hij dacht dat het slachtoffer dood was en dat hij vanuit schrik op de vlucht sloeg.

Vloeibaar voedsel

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte opzet had, dan wel bewust de aanmerkelijk kans op zwaar lichamelijk letsel heeft aanvaard: hij heeft het slachtoffer hard en plotseling, van achter, op het hoofd geslagen – een vitaal deel van het lichaam. Het slachtoffer is dientengevolge bewusteloos geraakt en diezelfde nacht geopereerd. Nadien heeft hij wekenlang alleen vloeibaar voedsel kunnen nuttigen, heeft hij een beugel moeten dragen als gevolg van gebitschade door de kaakfractuur, en heeft het incident geestelijk veel met hem gedaan. Het OM vindt zware mishandeling bewezen en eist tegen de verdachte een gevangenisstraf van zeven maanden en gehele toewijzing van de gevraagde schadevergoeding aan het slachtoffer.

