Verdachte steekincident Hazelaarstraat langer vast

De 63-jarige man die afgelopen zaterdag werd aangehouden na een steekincident in de Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord zit tenminste twee weken langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten. Het OM verdenkt de 63-jarige verdachte uit Amsterdam van moord dan wel doodslag.

Zaterdagochtend 28 oktober 2023 trof de politie in de Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord een 36-jarige zwaargewonde man aan. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht waar hij later op de dag aan zijn verwoningen overleed. In de Hazelaarstraat hield de politie de 63-jarige Amsterdammer aan. Hij zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De politie is nog op zoek naar personen die mogelijk getuige zijn geweest van het steekincident. Niet alleen omdat alle informatie over de zaak welkom is, maar zeker ook zodat we de juiste (slachtoffer)hulp kan worden aangeboden.

