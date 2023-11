Medewerkers NCTV en politie aangehouden

Een 64-jarige man uit Rotterdam en een 35-jarige vrouw uit Gouda zijn donderdag 26 oktober 2023 aangehouden op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. De man is werkzaam bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), en voert ook werkzaamheden uit voor de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De vrouw is een voormalig medewerker van de NCTV die sinds kort bij de politie werkt.

De verdachten zijn dinsdagmiddag 31 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris, die besloot dat ze 14 dagen in hechtenis blijven. De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaten mogen hebben. Het onderzoek van de Rijksrecherche, onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, is in volle gang. Er hebben op verschillende plaatsen doorzoekingen plaatsgevonden. In het belang van het onderzoek kan op dit moment geen aanvullende informatie worden gegeven.

