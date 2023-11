Wardacosta y Cuerpo Policial Aruba a detene 9 persona indocumenta

9 ongedocumenteerde Venezolanen aangehouden door de Kustwacht in samenwerking met KPA

In samenwerking met het Korps Politie Aruba (KPA) heeft de Kustwacht verdachte activiteiten waargenomen in de buurt van Cero Colorado. Zowel de Kustwacht als het KPA, ondernamen onmiddellijke patrouilles om een onderzoek te starten. Uiteindelijk werden negen ongedocumenteerden Venezolanen aangetroffen, die Aruba waren binnengekomen via een boot. Onder hen waren acht mannen en één vrouw, en opvallend genoeg was de kapitein van de boot één van deze negen personen. De kapitein werd aangehouden terwijl de andere personen werden overgedragen aan de immigratiedienst “Warda Nos Costa”.