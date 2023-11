Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER A ATENDE E CONFERENCIA “SHAPING THE FEMINIST FOREIGN POLICY”

“Danki na e trabou grandi cu tur e instancianan ta bin ta haciendo, awe mi por ta para como e prome, Prome Minister femenino di pais Aruba”

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata un orador invita na e conferencia na Den Haag, “Shaping the Feminist Foreign Policy”. Prome Minister a splica cu e maneho di relacion exterior semper ta wordo influencia pa locual ta sosode na otro paisnan cu Reino ta deal cune. E femenist policy aki ta indica, cu den caso cu tin paisnan cu no ta respeta derecho humano, e posicion di hende muhe, of otro minorianan, ningun pais den Reino lo ta permiti pa haci negoshi cu nan. Esaki ta un maneho cu Premier Wever-Croes a lansa pa Reino na Maart 2023 na New York. Basa riba e tema aki, a organisa un conferencia grandi na Den Haag, cu participacion di mas di 800 persona rond mundo di sector publico, NGo’s, sector priva, y sector academico, dedica pa traha na e lucha pa igualdad di hende muhenan.

Prome Minister a expresa di ta sumamente honra di a wordo invita pa habri e conferencia importante aki cu un discurso. Durante su discurso, el a indica cu ta danki na e trabou grandi cu tur e instancianan aki ta bin ta haciendo, awe e por ta para como e prome, Prome Minister femenino di pais Aruba. Y como tal, e tin e oportunidad di comparti opinionnan, y di splica kico tur su Gobierno ta haciendo pa fortifica e posicion di hende muhe na Aruba. Tambe e mandatario a indica di por a sinti e tension cu tin na Hulanda, riba e tema di e guera na Israel y Palestina, despues cu Minister Liesje Schreinemacher di Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerkinga hiba palabra.

Presente na e conferencia aki tabata embahadornan di diferente pais na mundo, caminda posicion di hende muhe ta wordo afecta. Durante e conferencia a toca e tema di hende muhe den conflicto y den guera, paisnan cu tin mentalidad di machista. y otro minorianan cu tambe ta sinti e discrminacion. “e prome dia di conferencia a bay hopi bon. Mi ta sumamente orguyoso di por a representa Reino, pero principalmente Aruba, riba un topico asina importante” Prome Minister a expresa.

