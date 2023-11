Kralendijk Bonaire

Polis ta buska doño di vehíkulonan ku probablemente ta víktima di ladronisia

En konekshon ku un investigashon di un kaso di ladronisia ku a tuma lugá den oranan di anochi riba djaweps 5 di òktober último den ‘Centrumgebied’ na Boneiru, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta buska doño di e vehíkulonan visibel riba e potrètnan. Ta trata di e vehíkulonan marká ku strepi hel.

Riba e fecha menshoná, polis a gara un sospechoso ku tabata listra den diferente vehíkulo stashoná den ‘Centrumgebied’. Doño di e vehíkulonan aki probablemente ta víktima di ladronisia.

Den kaso ku bo rekonosé bo vehíkulo, mèldu personalmente na bali di warda di polis òf via telefòn na 715-8000.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politie zoekt eigenaren van voertuigen die vermoedelijk slachtoffer zijn van diefstal

Naar aanleiding van een onderzoek van een diefstal die in de avonduren op donderdag 5 oktober in het centrumgebied op Bonaire is gepleegd, is het Korps Politie Caribisch Nederland op zoek naar de eigenaren van de voertuigen die zichtbaar zijn op de foto’s. Het betreft de voertuigen die met een gele streep zijn gemarkeerd.

Op genoemde datum, heeft de politie een verdachte op heterdaad betrapt toen hij verschillende voertuigen die in de centrumgebied geparkeerd stonden, doorzocht. De eigenaren van deze voertuigen zijn vermoedelijk slachtoffer van diefstal.

Herken je je voertuig, meld je dan in persoon aan bij de balie van het politiebureau of via telefoonnummer 715-8000.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

