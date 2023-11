GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR KRIJGT PROEFSCHRIFT KANDIDAAT-NOTARIS AANGEBODEN

WILLEMSTAD – Op woensdag 1 november 2023 heeft mevr. Katherine Filesia, kandidaat-notaris en estate planner, een exemplaar van haar proefschrift getiteld “Speaking the same language: De invoering van de Anglo-Amerikaanse trust in het Nederlandse recht”, aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Tijdens dit bezoek heeft mevr. Filesia haar onderzoek en het belang daarvan voor Curaçao met de Gouverneur besproken.



Op de foto: Mevr. Katherine Filesia en de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout.

