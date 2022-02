No ta ordená Silvania pa rektifiká / Geen veroordeling Silvania tot rectificatie

No ta ordená Silvania pa rektifiká

Willemstad – Korte den Promé Instansha di Kòrsou a disidí awe ku no ta ordená minister di finansas Silvania pa rektifiká su ekspreshonnan tokante un èks hefe di kabinete.

Ta trata di e ekspreshonnan ku Silvania a hasi riba su página di Facebook enkuanto e akuerdo di tarea ku a wòrdu será na 2021 entre e minister di finansas anterior i e kompania di e èks hefe di kabinete i ekspreshonnan enkuanto e envolvimentu di e èks hefe di kabinete den e proyekto di automatisashon di departamentu di impuesto. Pa loke ta trata e ekspreshonnan tokante e akuerdo di tarea korte ta huzga ku na momento ku e ekspreshonnan a wòrdu hasí, tabata tin sufisiente base válido pa esakinan. Mirando e manera iregular ku e akuerdo aki entre e èks hefe di kabinete i e minister di finansas anterior a ser realisá, korte ta yega na e konklushon ku e ekspreshonnan di Silvania no por wòrdu kualifiká ilísito.

Pa loke ta trata e eksproshonnan tokante e evolvimentu di e èks hefe di kabinete den e proyekto di automatisashon, korte ta huzga ku e ekspreshonnan aki, pa asina leu ku esakinan ta ilísito kontra di e èks hefe di kabinete, ya a wòrdu rektifiká sufisiente dor di Silvania ku e mensahe di 7 di febrüari 2022 ku Silvania a pone riba su página di Facebook.

Geen veroordeling Silvania tot rectificatie

Willemstad – Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag bij vonnis geoordeeld dat Minister van Financiën Silvania zijn gedane uitlatingen over een voormalig kabinetschef van het Ministerie niet hoeft te rectificeren.

Het betreft de uitlatingen die Silvania op zijn Facebookpagina heeft gedaan over de overeenkomst van opdracht die in 2021 door de voormalig Minister van Financiën met de vennootschap waar de voormalig kabinetschef directeur van is, is gesloten en uitlatingen over de betrokkenheid van de voormalig kabinetschef bij het automatiseringstraject bij de belastingdienst. Ten aanzien van de uitlatingen van Silvania over de overeenkomst van opdracht is het gerecht van oordeel dat op het moment dat deze werden gedaan deze voldoende steun vonden in het beschikbare feitenmateriaal. Gelet op de ongebruikelijke wijze waarop de overeenkomst van opdracht tussen de voormalig kabinetschef en de voormalig Minister van Financiën tot stand is gekomen, hebben de uitlatingen van Silvania voldoende feitelijke basis en worden deze reeds daarom niet onrechtmatig geacht.

Ten aanzien van de uitlatingen betrekking hebbende op de betrokkenheid van de voormalig kabinetschef bij het automatiseringstraject is het gerecht van oordeel dat deze uitlatingen, voor zover die onrechtmatig jegens die voormalig kabinetschef mochten zijn, reeds voldoende zijn gerectificeerd middels het door Silvania op 7 februari 2022 geplaatste bericht op zijn facebookpagina.

