KOMUNIKADO DI PRENSA 438/2023

17 sèptèmber 2023

Hòmber ta fayesé debí na korto sirkuito di fèn

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djasabra 16 di sèptèmber 2023 alrededor di 22.03’or, Sentral di Polis a dirigí un unidat di

warda di polis di Montaña pa un kas na Kaya Seru Grandi, na unda lo mester tin un persona

for di su konosementu.

Na yegada, e unidat a bin topa un hòmber for di konosementu drumí abou.

For di investigashon a sali na kla ku un fèn den un kamber di e kas a kima debí na korto

sirkuito i a kuminsá produsí un kantidat grandi di huma.

Promé ku e habitante aki por a logra sali pafó, probablemente el a enhalá hopi huma ku a

poné bai for di su konosementu.

Personanan na e sítio a trata na re-anim’é i despues tambe personal di ambulans ku a yega,

pero sin resultado.

Dòkter di polis ku despues tambe a presentá, a konstatá morto di e hòmber Jaseron Rofino

Wederfoort nasé dia 26 di yüli 1988 na Kòrsou.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

