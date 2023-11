ATA PRUEBA DI PRIVILEGIO Y ABUZU DEN OTORGAMENTU DI TERENO

Trato preferensial y abuzu arbitrario komo sistema. Por lo ménos 30 aña largu kaba.

Nos tur sa ku trato preferensial y dunamentu di tereno arbitrario tabata e norma. Y ku rèspèt pa e Lista di Espera tabata e eksepshon. Pero kon por prueba esaki? Ta gobièrnu so tin e informashon. Y e ofishalnan di gobièrnu no por papia. Pasobra represaya lo bin pa nan sigur.

E situashon aki ta loke na Hulandes nan ta yama un ‘feit van algemene bekendheid’. Pues un hecho ku tur hende sa, pero ku niun di nos no por prueba.

Kon ku sea, nos ta kere ku awor e prueba t’ei. Y nos a primintí ku nos lo publik’é pa tur hende por disidí pa nan mes si nos tin rason, sí of nò. Pero nos ta publik’é sin menshoná nòmber di personanan. Nos NO kier pa esaki bira un ehersisio pa pone kara di hende na bèrgwensa. Nos úniko deseo ta pa pueblo di Boneiru sa kiko realmente a pasa y pa trese solushon.



Den e anekso athunto y riba internèt pueblo por haña e prueba. Nos a hañ’é ku suerte y hopi trabou. Esaki ta loke nos lo presentá na Korte dia 27 di novèmber 2023 pa 9’ or di mainta. Ta un kaso públiko. Pues kualkier persona y tambe prensa lokal por bin skucha den Korte.

Semper ta posibel ku nos ta kiboká. Si esei ta e kaso, Korte lo mustra nos dikon nos no tin rason. Tambe ta posibel ku kualkier otro persona por mustra nos ku nos no tin rason. Si ta asina, yama nos: 7962650. Nos ta habrí pa interkambiá di idea ku kualkier persona.

Na internèt por hañ’é aki: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Voorrang_Erfpachtuitgiften_2016_tot_2023_anoniem.pdf

ASOTEKO ta e Asosashon pa Otorgamentu di Tereno sin Korupshon.

Boneiru, 6 di novèmber 2023,

pa ASOTEKO,

Michiel Bijkerk, abogado

ZIEHIER HET BEWIJS VAN VOORKEUR EN WILLEKEUR BIJ ERFPACHTUITGIFTEN

Voorkeursbehandeling en willekeur als systeem. Al minstens 30 jaar lang.

Iedereen weet dat voorkeur en willekeur bij erfpachtuitgiften altijd de norm was. Reguliere afhandeling conform de Wachtlijst is de uitzondering. Maar hoe bewijst men dat? Alleen de overheid heeft de informatie. En de ambtenaren praten niet. Want ze weten dat er represaille volgt als ze dat wel zouden doen.

Zo’n situatie noemt men een ‘feit van algemene bekendheid’. D.w.z. het is een feit dat we allemaal kennen, maar niemand kan het bewijzen.

Welnu, wij denken dat het bewijs er nu eindelijk wel is. En we hebben beloofd het te zullen publiceren, zodat iedereen zelf kan uitmaken of we gelijk hebben. Of niet. Maar wij publiceren het bewijs wel geanonimiseerd. We noemen geen namen. Het is niet onze bedoeling dat dit een schaamte-oefening wordt. Wij willen slechts dat het Bonaireaanse volk weet wat er gebeurd is en we hopen oplossingen aan te dragen.



Men vindt de bewijsvoering in de bijlage en op internet. Met geluk en hard werk hebben wij dit bewijs kunnen samenstellen. Wij zullen het voorleggen en toelichten aan het Hof op 27 november 2023 om 9 uur ‘s morgens. Het is een openbare zitting. Iedereen en dus ook Leden van de Pers kunnen komen luisteren in de rechtszaal.

Het is altijd mogelijk dat we ernaast zitten. Als dat het geval is, dan zal het Hof aangeven waarom we geen gelijk hebben. Het is ook mogelijk dat iemand anders ons uitlegt waarom we geen gelijk hebben. Als iemand dat denkt, bel ons dan: 796 2650. Wij staan open voor debat.

Men vindt de bewijsvoering op internet hier: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Voorrang_Erfpachtuitgiften_2016_tot_2023_anoniem.pdf

ASOTEKO is de Vereniging voor Erfpachtuitgifte zonder Corruptie.

Bonaire, 6 november 2023,

namens ASOTEKO,

Michiel Bijkerk,

advocaat

