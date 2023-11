Klarifikashon tokante uso di Te Amo Bich pa evento privá

11/06/2023

Nos ke klarifiká ku no ta bai sera kaminda.

Resientemente a plama informashon ku no tabata muchu kla tokante seramentu di kaminda pa un fiesta di kasamentu dia 23 di novèmber. Nos ta ofresé nos diskulpa pa e malentendimentu. Nos ke klarifiká ku no ta bai sera kaminda. Un parti di Te Amo Bich durante un (1) dia ta den uso pa un evento privá, kompletamente den liña ku e reglanan di e dekreto insular di 17 di novèmber 2008, nr. 1, relashoná ku uso di tereno publíko i e gastunan relashoná ku esaki.

Entidat públiko Boneiru ta balorá nos bichnan komo sitionan di enkuentro, kaminda tur hende por bini huntu i selebrá fiesta. Nos ta kontentu ku nos habitantenan por usa e sitionan akí pa momentunan spesial, tanten ku nan ta tene nan mes na regla i yuda tene nos bichnan bunita i aksesibel. Miéntras ku nos ta rektifiká e situashon akí, nos ke deseá e pareha ku ta kasa na Boneiru tur sorto di felisidat. Eventonan manera esaki ta mustra kon yen di alegria momentunan spesial na nos isla por ta.

Pa mas pregunta òf preokupashon, nos ta invitá bo pa tuma kontakto ku entidat públiko Boneiru. Por hasi esaki pa medio di email via info@bonairegov.com òf pa medio di telefòn via 599 715 5330. Huntu nos ta kompremeté nos mes pa un Boneiru kaminda tin espasio pa tantu alegria personal komo pa interes públiko.

Opheldering over het gebruik van Te Amo Beach voor privé-evenementen

06 nov 2023

We willen duidelijk maken dat er geen wegen zullen worden afgesloten.

Onlangs was er onduidelijke informatie verspreid over het sluiten van wegen voor een trouwfeest op 23 november. We bieden onze excuses aan voor het misverstand. We willen duidelijk maken dat er geen wegen zullen worden afgesloten. Een deel van Te Amo Beach is voor één dag in gebruik voor een privé evenement, volledig in lijn met de regels van het eilandbesluit van 17 november 2008, nr.1, betreffende het gebruik en de kosten van openbare gronden.

Het OLB waardeert onze stranden als ontmoetingsplekken waar iedereen samen kan komen en feest kan vieren. We zijn blij dat onze inwoners deze plekken kunnen gebruiken voor speciale momenten, zolang ze zich aan de regels houden en helpen om de stranden mooi en toegankelijk te houden. Terwijl wij deze situatie rechtzetten, willen we het paar dat op Bonaire trouwt alle geluk toewensen. Evenementen zoals deze laten zien hoe vreugdevol speciale momenten op ons eiland kunnen zijn.

Voor verdere vragen of zorgen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met het OLB. Dat kan per email via info@bonairegov.com of telefonisch via +5997155330. Samen zetten we ons in voor een Bonaire waar ruimte is voor zowel persoonlijke vreugde als publiek belang.

