Anunsio importante tokante pèrmit di APK i bendementu di vürwèrk pa Boneiru

11/06/2023

Mester entregá petishon pa e pèrmit akí pa mas tardá 17 di novèmber 2023 den forma digital.

Gezaghèber di entidat públiko Boneiru ta anunsiá ku pa bendementu i tiramentu di vürwerk di parti di empresanan kantu di kaminda públiko, un pèrmit (pa benta kantu di kaminda) ta un eksigensia. Mester entregá petishon pa e pèrmit akí pa mas tardá 17 di novèmber 2023 den forma digital via e wèpsait https://bonairegov.com/pa/empresarionan/permitnan

Gezaghèber ta anunsiá tambe ku mester hasi tur petishon pa pèrmit i tur notifikashon relashoná ku Algemene Politie Keur (Ordenansa General di Polis) i pèrmit di bufèt pa aktividat den periodo di 15 di desèmber 2023 te ku 14 di yanüari 2024 pa mas tardá dia 17 di novèmber 2023 den forma digital via e wèpsait https://bonairegov.com/pa/empresarionan/permitnan

Importante: mester buska e pèrmit pa mas tardá 14 di desèmber 2023 na departamento di Asuntunan Hurídiko i General, situá na Kaya Industria Pariba 28. Si bo no ta den poseshon di un pèrmit rekerí, bo ta kometiendo violashon di lei. Den kaso di violashon di lei ta tuma medida a base di lei atministrativo òf lei penal kontra e persona ku a violá lei.

Despues di 17 di novèmber 2023 no ta tuma petishon pa pèrmit òf notifikashon pa aktividat planiá den periodo for di 15 di desèmber 2023 te ku 14 di yanüari 2023 den tratamentu. Gezaghèber ta supliká tur hende pa tene kuenta ku e términonan menshoná akí riba i pa kumpli ku esakinan.

Gastu di limpiesa

Pa informashon tokante e gastunan di limpiesa, e persona ku ta hasi petishon mester tuma kontakto adelantá ku Selibon NV na number di telefòn 717 – 8159. Huntu ku e petishon pa pèrmit mester entregá un prueba ku ta mustra ku a paga e gastunan di limpiesa òf un suma di garantia.

Pèrmit di benta di vürwèrk kantu di kaminda (ventvergunning)

E aktividatnan relashoná ku bendementu, almasenamentu i transporte di vürwerk mester ta konforme artíkulo 3 di e Dekreto di Vürwèrk Boneiru (Vuurwerkbesluit Bonaire) i mester hasi notifikashon di esakinan na Kolegio Ehekutivo.

Ordenansa General di Polis (Algemene Politie Keur) i pèrmit di bufèt pa aktividat

E anunsio akí ta enserá petishon pa pèrmit relashoná ku organisashon di evento públiko, aktividat públiko, presentashon musikal (manera grupo di gaita, aguinaldo, barí i tambú), i pèrmit di bufèt.

Meta di e areglo akí ta pa haña un bista adelantá di e kantidat di aktividat ku ta bai organisá durante e periodo di 15 di desèmber 2023 te ku 14 di yanüari 2024, relashoná ku mantenshon di órden públiko, trankilidat i siguridat.

Paga tinu: No ta duna pèrmit pa presentashon musikal na e siguiente sitionan:

Henter Kaya Korona;

Ons hoekje na Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia;

Skina di Kaya L.D. Gerharts i Kaya Lib. Simon Bolivar;

Skina di Kaya Grandi i Kaya L. D. Gerharts;

Kaya Nikiboko Nort i Kaya Nikiboko Sùit;

Kas di Hadrei na Kaya Minguel Pourier;

Ta pèrmití presentashon musikal na e ‘kiosko’ na Plaza Fraternan di Tilburg solamente riba djadumingu, pero no durante oranan ku tin santu sakrifisio di misa den Misa di San Bernardo.

Pa tur presentashon mester hasi notifikashon por lo ménos dos dia adelantá na departamento di tráfiko di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense. Den kaso di presentashon na e ‘kiosko’ na Plaza Fraternan di Tilburg, mester hasi notifikashon di esaki por lo ménos un (1) siman adelantá.

Mas informashon

Pa mas informashon i pregunta tokante pèrmit, bo por tuma kontakto ku departamento di Asuntunan Hurídiko i General (JAZ), number di telefòn 715 – 5330 ekstenshon 5321 òf 2137.

Huntu nos ta traha riba un periodo 2023/2024 seif i festivo pa Boneiru!

Belangrijke bekendmaking vergunningen APK en vuurwerkverkoop voor Bonaire

06 nov 2023

Aanvragen voor deze vergunning dienen uiterlijk 17 november 2023 digitaal te worden ingediend.

De Gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire kondigt aan dat er voor het verkopen en afsteken van vuurwerk door bedrijven langs de openbare weg een (vent)vergunning vereist is. Aanvragen voor deze vergunning dienen uiterlijk 17 november 2023 digitaal te worden ingediend via de website https://bonairegov.com/ondernemers/vergunningen.

De Gezaghebber maakt ook bekend dat alle verzoeken voor vergunningen en kennisgevingen met betrekking tot de Algemene Politie Keur en buffetvergunning voor activiteiten in de periode van 15 december 2023 tot en met 14 januari 2024 uiterlijk 17 november 2023 digitaal moeten worden aangevraagd via de website https://bonairegov.com/ondernemers/vergunningen.

Belangrijk: De vergunning moet uiterlijk 14 december 2023 worden opgehaald bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken, gevestigd aan Kaya Industria Pariba # 28. Zonder in het bezit te zijn van een vereiste vergunning, bent u in overtreding. In geval van overtreding worden bestuurlijke dan wel strafrechtelijke maatregelen getroffen richting de overtreder.

Na 17 november 2023 worden verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen voor activiteiten gepland in de periode van 15 december 2023 tot en met 14 januari 2024 niet in behandeling genomen. De Gezaghebber verzoekt iedereen rekening te houden met bovenstaande termijnen en deze in acht te nemen.

Schoonmaakkosten

Voor informatie over de kosten van schoonmaak, dienen aanvragers vooraf contact op te nemen met Selibon N.V. op telefoonnummer 717-8159. Bij de vergunningsaanvraag moet een bewijs worden overgelegd waaruit blijkt dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan.

Ventvergunning “verkopen van vuurwerk”

De activiteiten die verband houden met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk moeten in overeenstemming zijn met artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire en dienen te worden gemeld bij het bestuurscollege.

Algemene Politie Keur en buffetvergunning voor activiteiten

Deze aankondiging omvat aanvragen voor vergunningen met betrekking tot het organiseren van openbare evenementen, publieke activiteiten, muziekoptredens (zoals gaita, aguinaldo, bari en tambu groepen), en buffetvergunningen.

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van 15 december 2023 tot en met 14 januari 2024 in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Let op: Er worden geen vergunningen verleend voor muziekoptredens op de volgende locaties:

De gehele Kaya Korona;

Ons hoekje te Kaya Avelino J. (Abecbi) Cecilia;

Hoek Kaya L.D. Gerharts/Kaya Lib. Simon Bolivar;

De hoek Kaya Grandi en Kaya L. D. Gerharts;

Kaya Noord en Zuid-Nikiboko;

Kas di Hadrei, aan de Kaya Minguel Pourier;

Muziekoptredens bij de “kiosk” op de Plaza di Fraternan di Tilburg zijn alleen toegestaan op zondagen, maar niet tijdens uren dat er kerkdiensten plaatsvinden in de San Bernardo Kerk.

Voor alle optredens dient minimaal twee dagen van tevoren melding te worden gemaakt bij de verkeersafdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland. In het geval van optredens bij de “kiosk” op de Plaza di Fraternan di Tilburg dient dit minstens een week van tevoren te worden gemeld.

Meer informatie

Voor verdere informatie en vragen over vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische en Algemene Zaken, telefoonnummer 715-5330, tst. 5321 of 2137.

Samen werken we aan een veilige en feestelijke periode 2023 / 2024 voor Bonaire!

