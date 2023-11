Ministerio di Finansa ta intensifiká e kontrolnan di kumplimentu na eventonan durante luna di desèmber

In de maand december worden er, zoals gebruikelijk, verschillende feesten en evenementen georganiseerd waarbij zowel binnenlandse als buitenlandse artiesten optreden. Het organiseren van dit soort feesten brengt diverse fiscale verplichtingen met zich mee.

Degene die als artiest optreedt en die zijn woonplaats niet op Curaçao heeft, wordt geacht in dienstbetrekking werkzaam te zijn. De opdrachtgever/ evenementorganisator wordt in dit geval als de inhoudingsplichtige gekwalificeerd. Voor buitenlandse artiesten geldt een tarief dat gelijk is aan het laagste tarief dat voor de inkomstenbelasting geldt, namelijk 9,75% (kalenderjaar 2023).

Een evenementenorganisator kan bij het organiseren van een evenement ook te maken hebben met loonbelastingimplicaties voor andere werknemers dan alleen de buitenlandse artiest.

De evenementorganisator is verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van de loonbelasting en sociale premies op het loon betaald aan werknemers. Tevens is de evenementorganisator verplicht een loonboekhouding te voeren, waaruit duidelijk blijkt aan de hand waarvan en de wijze waarop de belasting werd berekend en ingehouden. Indien de werknemer niet (correct) wordt geïdentificeerd loopt de evenementorganisator het risico dat het anoniementarief wordt toegepast. Dit betekent dat het hoogste tarief van 46,5% (kalenderjaar 2023) wordt toegepast.

Van dienstbetrekking is niet alleen sprake bij werknemers die in vaste dienst zijn, maar ook bij losse hulpkrachten, zoals bijvoorbeeld vakantiewerkers, zaterdaghulpen, lossers, parttime serveerster en bartenders. De duur van de overeenkomst is niet van belang. Dit kan een week maar ook een halve dag of zelfs een paar uur zijn. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin beide verklaren dat er geen sprake is van een dienstverband en/of dat de opdrachtnemer zelf zorg dient te dragen voor betaling van loonbelasting en sociale premies, worden fiscaal niet geaccepteerd indien de feiten en omstandigheden anders luiden.

Bij het organiseren van een evenement zal ook de omzetbelasting in de meeste gevallen een rol spelen. Bij het organiseren van evenementen kunnen verschillende handelingen leiden tot onderworpenheid aan de omzetbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van entreetickets, producten, consumptie en de betaling van nationale en internationale artiesten.

Over eventuele behaalde winsten moet een evenementenorganisator winstbelasting afdragen. Het winstbelastingtarief bedraagt 15% van het belastbaar bedrag of de winst uit binnenlandse onderneming tot en met een bedrag van ANG 500.000 en 22% van het belastbare bedrag of de winst uit binnenlandse onderneming boven een bedrag van ANG 500.000 (kalenderjaar 2023).

De Minister van Financiën heeft aan de Stichting BAB de opdracht gegeven om in de maand december, de controles op evenementen te intensiveren. Dit betekent dat de Stichting BAB zal controleren of de evenementenorganisator heeft voldaan aan de fiscale verplichtingen. Als dit niet het geval is, zal er beslag worden gelegd op de inkomsten gegenereerd met bijvoorbeeld kaartenverkoop en op de bankrekening van de evenementenorganisator.

Het Ministerie van Financiën raadt alle evenementenorganisators aan om tijdig de nodige stappen te ondernemen.