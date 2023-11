Notisia di polis di djárason 8 di novèmber te ku djabièrnè 10 di novèmber 2023 / Politieberichten van woensdag 8 november tot en met vrijdag 10 november 2023

Notisia di polis di djárason 8 di novèmber te ku djabièrnè 10 di novèmber 2023

Detenshon

Alrededor di 4 or di mardugá riba djabièrnè 10 di novèmber a detené un hòmber di inisial B.A.G.A. di 28 aña di edat riba Kaya L.D. Gerharts pa violashon di Lei di Arma BES. E sospechoso tabata kana zuai ku un arma blanku i probablemente tabatin problema ku un otro hòmber. A konfiská e arma blanku. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djabièrnè 10 di novèmber, alrededor di 3.40 or di mardugá, un patruya a spòt un outo ta kore zeilu riba Kaya L.D. Gerharts. E patruya a bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para riba Kaya Nikiboko Sùit. Durante un kòntròl riba e dokumentunan konserní, tur kos tabata na òrdu. Despues di un investigashon, a hasi un tèst di supla ku e shofùr i a konsekuensia di e resultado, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial J.A.N.R. di 33 aña di edat. A bai kuné warda di polis kaminda a hasi un análisis di rosea. En konekshon ku resultado di esaki a kita su reibeweis. A hiba outo di e sospechoso warda di polis.

Aksidente ku skuter

Riba djaweps 9 di novèmber, alrededor di 5.45 or di atardi, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaminda Lagun. E shofùr a deklará ku el a dal den un buraku riba kaminda i a pèrdè kòntròl. Pa e motibu aki, el a kai i a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. E shofùr a haña un but pa manehá sin reibeweis.

A topa ku munishon

Riba djaweps 9 di novèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a topa ku munishon den laman na altura di un akomodashon turístiko situá na Bulevar Gobernador N. Debrot. A konfiská esakinan i ta investigando e kaso.

Aksidente

Riba djaweps 9 di novèmber, alrededor di 7 or di mainta, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Korona na altura di Kaya Frater Odulfinus. Shofùr di outo 1 tabata kore for di Antriol direkshon Playa i outo 2 for di direkshon kontrario, direkshon Antriol. Outo 1 a bai pasa un vehíkulo i a dal frontal den outo 2 ku tabata aserkando. Shofùr di outo 2 a resultá gravemente heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. A hasi un tèst di supla ku shofùr di outo 1 i resultado di esaki tabata negativo. A detené e shofùr, un hòmber di inisial E.I.A.W. di 38 aña di edat pa okashoná aksidente ku leshon, pa manehá sin reibeweis i sin seguro bálido. Na su yegada na warda di polis, e sospechoso tabata rekerí tratamentu médiko i ambulans a transport’é pa hòspital.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

