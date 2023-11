Djasabra awor ta eligí Miss Universe na El Salvador:

Hopi espektativa pa presentashon di Miss Kòrsou Kim Rossen

WILLEMSTAD – Djasabra 18 di novèmber 2023, nos yu di Kòrsou, Miss Kòrsou 2023, Kim Rossen (26) ta kompeti pa e título máksimo di Miss Universe Internashonal 2023.

Kim ta na El Salvador for di 3 di novèmber 2023 kaminda huntu ku 85 kandidata di henter mundu e ta partisipá na e magno evento di Miss Universe 2023. E organisashon di Miss Universe huntu ku e pais El Salvador a preparáun bunita programa ku yen di aktividat pa e partisipantenan. Nan ta siña di e kultura di El Salvador, haña charla interesante, hasi fotoshoot, duna entrevista, hasi deporte akuátiko i tambe asisti na diferente sena. Kim mes ta bisa: ‘’Ta un eksperensia super bunita i algu úniko pa partisipá na dje.’’

E siman aki lo tin hopi ensaño i mas entrevista. Kim a logra kapta atenshon lokal i internashonal pa su beyeza, humildat, su lus, siguridat, dedikashon, gana di siña, su estatura impreshonante di 1.88 m i su vestuario. Naturalmente ku e aspekto di inteligensia tambe ta hopi importante.

Den e dianan benidero, e kompetensia ta sigi pero Kim ta disfrutando, i alabes tin komo meta pa hasi su máksimo pa representá su pais natal dignamente.

Un gradesimentu ta bai pa tur hende i fanatikonan ku ta apoyá Kim, for Kòrsou, Aruba, Boneiru, Hulanda i tambe internashonalmente. Tin diferente posibilidat pa sigi sostené Kim i por vota via diferente pagina sosial. Por subi paginanan sosial manera “We Support All The Misses And Models Of Curacao”, “Curacao Glim” i “Curacao Beauty Pageant Committee”.

