Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

E vision di Minister Glenbert Croes pa Enseñansa pa Empleo na San Nicolas

LO ENFOCA RIBA E SECTOR DI ENERGIA

Dialuna 14 di November, a tuma luga na e edificio renoba na Engelandstraat 33 na San Nicolas, e reapertura di Enseñansa pa Empleo. Prome Minister Evelyn Wever-Croes na e ocacion a hiba palabra y a enfatisa cu esaki ta un momento hopi special no solamente pa Enseñansa pa Empleo y pa Gabinete Wever-Croes pero pa henter Aruba. Aruba na e momentonan aki ta den pleno recuperacion. Y esaki institutonan financiero mundial renombra, manera IMF, a cataloga como un recuperacion impresionante despues di e daño grandi cu e pandemia a causa nos. E pandemia a bay cu un kwart di nos GDP y a laga Aruba cu un debe di 916 miyon florin. Durante e pandemia, 1 di cada 2 adulto tawata depende di Gobierno. E pandemia a causa cu desempleo a subi te na 8.8%. E pandemia di berdad a demostra con vulnerabel Aruba ta, dependiendo riba un solo pilar economico. Apesar cu e pilar aki a trece hopi progreso y bienestar economico pa nos pais, nos no por sigui confia riba un pilar so.

Durante e periodo cu Aruba tawata pasando e momentonan crucial causa pa e pandemia, Gobierno di Aruba a dicidi di no solamente recupera y ‘bounce back’ caminda cu nos tawata ta sino ‘bounce forward’, pa haci di Aruba un pais mas fuerte y resiliente. Den e publicacion siman pasa di Banco Centraal, ta mustra cu Aruba no solamente a ‘bounce back’ pero nos ta ‘bounce forward’. Un ehempel di esaki ta turismo. E cantidad di turista cu ta yega nos isla ya di basta tempo ta surpasa e nivel cu e tawata prome cu pandemia. E ‘tourism receipt’ pa e aña aki ta un 42% mas halto cu prome cu pandemia y ta premira cu pa otro aña e ta sigui crece cu 6.4% mas.

Pa loke ta trata nos economia, e aña aki tin un crecemento economico di 10% y ta premira un crecemento di 4.6% pa otro aña. E aña aki, nos GDP ya caba ta 106.7% compara cu prome cu pandemia. Esakinan ta muestra di con fuerte y resiliente Aruba ta birando.

Pa loke ta trata desempleo, ora cu esaki a wordo midi aña pasa, mirando cu durante e pandemia desempleo tawata na 8.8%, e cifra a yega na 4.3% cual ta e cifra di mas abou den nos historia. Den un aña di tempo, 2000 cupo di trabou nobo a wordo crea. Apesar cu desempleo bou nos hobennan a baha considerabelmente, e ta halto ainda. Esaki durante e pandemia a yega na 25.9% y awo e ta na 9.9%.

Financieramente, den e presupuesto di e aña aki, Aruba a conoce un surplus. Y e cifranan cu ta duna proyeccion anual pa e tempo nos dilanti ta confirma un surplus pa otro aña tambe.

Inflacion ta bahando. Aruba e premira un inflacion di 5.5% pa e aña aki pero ta premira cu esaki lo finalisa den 3.2%. Caribe sinembargo ta mirando un inflacion di 11%.

“Pues nos a ‘bounce back’ pero nos kier ‘bounce forward’, cu mas forsa y bira mas resiliente y pa esaki nos mester diversifica nos economia”, Prome Minister a remarca.

E sector cu Gobierno lo enfoca riba dje pa diversifica mas lihe ta e sector di energia. Aki, Enseñansa pa Empleo tin un tarea hopi importante. Covid a siña nos cu como un pais cu kier desaroya, nos mester sigui cambia y adapta na e cambionan cu mester wordo haci. Enseñansa pa Empleo ta yuda ciudadanonan cu no tin trabou, of esnan cu ta desea di cambia trabou of cu ta busca oportunidadnan nobo.

PABIEN NA MINISTER GLENBERT CROES PA SU VISION Y DETERMINACION

Prome Minister ta felicita Enseñansa pa Empleo pa e cambionan importante haci. Despues cu Minister Glenbert Croes a tuma over y apunta un ekipo nobo y a intruduci cambionan, durante 2021-2022 tawata tin 600 cursista. Den e aña 2022-2023 tin mas di 1600 cursista. “Pabien Enseñansa pa Empleo pa e cambionan importante aki. Pabien Minister Glenbert Croes, pa su vision y determinacion pa realmente haci un diferencia”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister ta gradici tur stakeholder cu ta haciendo e proyecto aki posibel. E deseo di Gobierno ta pa cada ciudadano haya un oportunidad digno pa gana su pan y pone cuminda riba mesa pa su famia. Sin stakeholders y doñonan di trabou cu ta coopera, esaki no lo ta posibel.

Enseñansa pa empleo a cuminsa na aña 1988 despues cu refeneria Lago a cera. Esaki a crea e necesidad pa introduci un manera pa prepara trahadonan miho pa e turismo cu e tempo ey tawata creciendo. Nos por compara esaki cu Covid. Enseñansa pa Empleo un biaha mas lo yuda pa difersifica nos economia. “Mi tin tur confiansa, bou di liderazgo di Minister Glenbert Croes y señora Sabine de Groot, y trahadonan di Enseñansa pa Empleo y stakeholders cu ta coopera, Aruba lo sigui desaroya”, Prome Minister a enfatisa.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket