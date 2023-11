Notisia di polis di djaluna 13 di novèmber te ku djárason 15 di novèmber 2023 // Politieberichten van maandag 13 november tot en met woensdag 15 november 2023

Notisia di polis di djaluna 13 di novèmber te ku djárason 15 di novèmber 2023

Turista ta fayesé

Riba djárason 15 di novèmber, alrededor di 1 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un hòmber ku a bira malu na momentu ku e tabata snòrkel. E hòmber tabata un turista krusero ku a bai snòrkel ku un grupo. A hiba e víktima kantu ku boto kaminda personal di ambulans mesora a kuminsá ku reanimashon. Ambulans a transport’é ku urgensia pa hòspital. Despues di yegada na hòspital lamentablemente e víktima a bin fayesé. Ta trata di un turista maskulino di inisial R.L.B. nasé riba 5 di yüni 1953 na Estados Unidos.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan di mainta riba djárason 15 di novèmber, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Internashonal. Durante e kòntròl a kontrolá trinta(30) vehíkulo i a duna nuebe(9) but.

E butnan tabata pa lo siguiente:

1x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin seguro bálido;

4x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Boto a keda pegá

Riba djamars 14 di novèmber, alrededor di 11 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un boto ku a pega riba ref na altura di Sorobon. Mesora a dirigí un patruya den e direkshon i na yegada por a mira e boto leu aya. Mirando e situashon di laman i no tabatin otro manera pa yega na e boto, Wardakosta a disidí pa pidi yudansa di helikòpter. E boto ku dos hòmber abordo tabata riba ruta pa Aves for di Kòrsou na momentu ku diripiente nan a haña problema sùit di Boneiru. E kapitan a deklará ku e no tabata sinti su kurpa muchu bon, motibu pa kua el a laga su tripulante nabegá e boto. Algun ratu despues el a tende un zonido duru i a mira ku e boto a pega riba ref. Na e momentu ei e boto a kuminsá yena ku awa. Helikòpter a trese e dos hòmbernan seif na e bich di Sorobon.

Aksidente

Riba djamars 14 di novèmber , alrededor di 7.15 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre dos outo na e skina di Kaminda Djabou i Kaya Neerlandia. Un di e paseheronan, un menor di edat a resultá levemente heridá. Personal di ambulans a opta pa transportá ámbos menor di edat ku tabata den un di e outonan enbolbí, pa hòspital pa tratamentu i kòntròl médiko.

Detenshon Lei di Opio

Riba djaluna 13 di novèmber, alrededor di 10 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo sospechoso na Kaya Klafir. E vehíkulo tabata pará pa oranan largu ku su motor sendé. Na yegada di e patruya a topa un pikòp ku dos persona drumí. Pa kontrolá ku tur kos tabata bon ku e pasaheronan, polis a opta pa lanta e personanan for di soño. Na momentu ku e agentenan a habri porta di e vehíkulo i a kuminsá kombersá ku e shofùr, a sinti un holó fuerte di probablemente supstansianan narkótiko. E agentenan a pasa over mesora pa un kòntròl den kuadro Lei di Opio BES. Tabatin tres tas dilanti riba e stul di pasahero di kua e shofùr a kue un di e tasnan i a tir’é den mondi. Despues di un investigashon riba e tas, a enkontrá algun saku chikitu di plèstik ku probablemente supstansianan narkótiko. Seguidamente a topa tambe ku dos blòki chikitu di probablemente hash den e tas. Durante kòntròl den e vehíkulo a haña un saku chikitu mas ku supstansianan probablemente narkótiko. Pa e motibu aki a detené e hòmber di inisial J.L.M. di 35 aña di edat pa violashon di Lei di Opio BES.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 13 november tot en met woensdag 15 november 2023

Toerist overleden

Op woensdag 15 november, rond 13:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een man die ziek was geworden tijdens het snorkelen. De man, een cruise tourist, ging met een groep snorkelen. Het slachtoffer werd met een boot naar de kust gebracht waar het ambulancepersoneel direct overging tot reanimatie. Hij werd met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na aankomst in het ziekenhuis kwam het slachtoffer helaas te overlijden. Het betreft een mannelijke toerist met initialen R.L.B. geboren op 5 juni 1953 in de Verenigde Staten.

Geplande verkeerscontrole

In de ochtenduren op woensdag 15 november werd op de Kaya Internashonal een verkeerscontrole gehouden. Tijdens de controle werden in totaal dertig (30) voertuigen gecontroleerd. Er werden negen (9) bekeuringen uitgeschreven.

De bekeuringen waren voor het volgende::

1x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

4x voor het rijden zonder geldige verzekering;

4x voor het rijden zonder gordel.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om je aan de verkeersregels te houden. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. In de komende dagen zal de politie dit soort controles blijven uitvoeren.

Houd jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Vaartuig gestrand

Op dinsdag 14 november, rond 23:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een vaartuig die gestrand was ter hoogte van Sorobon. Er werd meteen een patrouille in de richting gestuurd en bij aankomst konden ze de vaartuig in de verte zien. Gezien de zee toestand en er geen andere manier was om bij het vaartuig te komen, besloot de Kustwacht om de helikopter in te schakelen. De boot met twee mannen aan boord was op weg van Curaçao naar Aves toen ze plotseling in de problemen kwam ter zuiden van Bonaire. De kapitein verklaarde dat hij zich niet lekker voelde waardoor hij zijn bemanning liet varen. Iets later hoorde hij een harde knal en zag dat ze op de reef vast zat. Op dat moment begon de boot vol met water te lopen. De twee mannen werden met de helikopter veilig bij de strand van Sorobon gebracht.

Aanrijding

Op dinsdag 14 november, rond 7:15 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen twee auto’s op de hoek van Kaminda Djabou en Kaya Neerlandia. Eén van de bijrijders, een minderjarige raakte hierdoor licht gewond. De ambulance personeel besloot om de twee minderjarige die in één van de auto’s zat, naar het ziekenhuis te brengen voor medische behandeling en controle.

Aanhouding Opiumwet

Op maandag 13 november, rond 22:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een verdachte voertuig op de Kaya Klafir. De voertuig stond uren lang met de motor aan. Bij aankomst van de patrouille hadden ze een pick-up met twee personen die aan het slapen waren aangetroffen. Om te controleren dat alles goed ging met de passagiers, besloot de politie om de personen wakker te maken. Toen de agenten de deuren van het voertuig open deed en met de bestuurder in gesprek ging, kon een sterk geur van vermoedelijk verdovende middelen waargenomen worden. De agenten besloten direct om over te gaan naar een controle in het kader van de Opiumwet. Er lag drie tassen op de passagier voorstoel waardoor de bestuurder één van de tassen pakte en gooide het in de bosjes. Na een onderzoek op de tas, werden een aantal plastic zakjes aangetroffen met vermoedelijk verdovende middelen. Vervolgens werden ook twee blokjes van vermoedelijk hasj in de tas aangetroffen. Tijdens het doorzoeken in het voertuig, werd nog een zakje van nog een vermoedelijke verdovende middel aangetroffen. Hierdoor werd de 35-jarige man met initialen J.L.M. aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet BES.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310

