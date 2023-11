OM vervolgt man voor vermeende beschieting Apache helikopter

Nieuwsbericht | 15-11-2023 | 16:54

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een man uit Uddel, die op 30 maart van dit jaar melding deed bij de Koninklijke Luchtmacht dat hij zojuist met een luchtdrukwapen op een laag overvliegende Apache gevechtshelikopter zou hebben geschoten. Later ontkende de man dat hij daadwerkelijk had geschoten. Weliswaar kan niet bewezen worden dat de man inderdaad de Apache daadwerkelijk beschoten en geraakt heeft. Maar hij heeft zich naar het oordeel van het OM wel schuldig gemaakt aan bedreiging en dwang en zal zich hiervoor moeten verantwoorden voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Zutphen.

Op 30 maart kwam er bij de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) een melding binnen dat er tijdens een oefening op een laagvliegende Apache geschoten zou zijn. Deze melding was gebaseerd op een mail die de verdachte had gestuurd naar het Bureau Geluidshinder van de Luchtmacht. Hoewel er aanvankelijk sprake leek van schade aan de Apache, heeft aanvullend forensisch onderzoek geen bewijs opgeleverd dat de Apache door kogels uit het luchtdrukwapen geraakt is.

De man heeft zich naar het oordeel van het OM wel schuldig gemaakt aan bedreiging. Ook in de dagen voorafgaand aan de vermeende beschieting, heeft hij zich in mails en telefoontjes naar de Luchtmacht dreigend uitgelaten. Daarnaast wordt de man het strafbare feit ‘dwang’ ten laste gelegd. Met zijn mails richting de Luchtmacht heeft hij immers willen bereiken dat de Apache niet meer laag over zou vliegen. Het erf van de man ligt binnen een gebied waar de Koninklijke Luchtmacht zo laag mag vliegen als nodig binnen een oefening.

