Selebrashon Punta di mas haltu di edifisio di apartamento di SOAW: Kompleho di 204 Apartamento na Tera Cora.

Willemstad – Djaweps 16 di Novèmber 2023 atardi Sra. Ruthmilda Larmonie-Cecilia mr., Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Sr. ing. Charles Cooper, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano huntu ku Gerensia di FKP, ta selebrá e echo ku a yega e punto di mas haltu di e promé edifisio di apartamento pa SOAW den e proyekto “Kompleho di 204 Apartamento na Tera Corá.

Mester bisa ku Fundashon Kas Popular ta konstruyendo e edifisinan aki den un tempu rèkòrt.

Na mei 2022, FKP a risibí e pèrmit pa konstrukshon di e promé 72 apartamentonan, na Dezèmbèr 2022 a hasi “Groundbreaking”, na Ougústus último a yega na e punta di mas haltu di e promé edifisio di 12 apartamento i awe 16 di Novèmber ya ta yega na e punta di mas haltu di e siguiente edifisio di 12 apartamento pa SOAW.

Den e promé fase lo konstuí 72 apartamento kual ta konsistí di 6 edifisio di 3 piso, kaminda kada edifisio lo kontené 12 apartamento. Di e edifisionan aki 3 ta finansiá dor di SOAW, pa un total di 36 apartamento di 3 kamber i 2 baño. Asina finalisa ku e 36 apartamentunan aki. FKP lo sigui ku konstrukshon di e siguiente 36 apartamentonan di 2 kamber i 1 baño. FKP ta karga ku kosto di e otro 3 apartamentonan. E kosto total di e prome fase di 72 apartamento ta kalkulá na 10 mion florin.

E bibiendanan aki ta destiná pa hür i pa yega na remarke e kliente mester pasa den un proseso di kurso i preparashon intensivo di 3 luna. Meta prinsipal di e kursonan aki ta pa formá i eduká e habitantenan i yudanan pe krea un mihó kombibensia den e kompleho di apartamento. E huurprijs dependiendo di entrada di e famia lo varia entre Fls. 100 pa Fls. 495 pa luna.

E konstrukshon aki tambe ta sosodé di e forma inovativo di “Gietbouw” (betòn bashá) kual sistema ta demostrá di duna bon resultado den e kuadro di e rapides i e kalidat di konstrukshon.

E kontratista pa e parti “Ruwbouw” ta RSC BV. Por konta ku sigur 50 persona lo tin trabou direkto den e konstrukshon pa e próksimo 3 añanan durante e konstrukshon di e proyekto kompleto, sin konta e kantidat di personanan ku lo tin trabou via di, sub-kontratista, “leveranciers”, transporte, kompania di utilidat, etc. pa e próksimo 3 añanan.

Nos kier gradisí SOAW ku mirando e nesesidat grandi pa bibienda a komprometé nan mes pa duna un man dor di finansiá 36 di e apartamentonan. Tambe nos kier gradisi VVRP pa e tereno i e permitnan nesesario i nan guía den kreashon di e infrastruktura pa e bario.

Gerensia di Fundashon Kas Popular no por keda sin menshoná i gradisí e embolbimentu di 10th EDF (10th European Development Fund) kende a finansiá e infrastruktura kompleto di e área kaminda lo konstruí e kompleho di 204 apartamento. Fondo di Desaroyo di Union Europeo a reservá un Budget den e 11e EDF pa e konstrukshon di e instalashonnan pa rekreá na e parti nòrt aki na Tera Cora. E instalashonnan lo ta komparabel na esnan kua desaroyá na Marie Pampun.

Ta importante apuntá ku FKP no ta konstruí solamente kas, nos ke krea barionan ku espasio kaminda hende por rekreá, reuní i desaroyá.

Nos ke gradisí tur persona, servisio i instansha ku a duna nan aporte, pa realisashon di e proyekto aki.

Fundashon Kas Popular huntu ku tur instansha konserní lo sigui vigilá pa, tantu durante i despues di konstrukshon, pa mantené un bario bunita i bibabel.

Gerensia di Fundashon Kas Popular

