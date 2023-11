11 aña CURA DOET! E di diesun edishon di e akshon boluntario mas grandi na Kòrsou, ku e foko riba hubentut, a ser lansa.

WILLEMSTAD —Riba djaluna, dia 20 di novèmber, a lansa e di 11 edishon di CURA DOET. E

akshon boluntario di mas grandi na Kòrsou. Riba 15 i 16 di mart 2024 henter Korsou lo uni forsa i lo ta riba pia pa un bon kousa. Den 2014, CURA DOET a ranka sali pa promé biaha i mesora tabata un éksito rotundo. Tur aña di nobo organisashonnan sosial (entre otro sentronan di bario, skolnan, kas nan di kuido, klupnan deportivo, krèsh ets.) ta inskribí un tarea i risibí sosten di un gran kantidat di boluntario. Den e último kuater añanan e kantidat tarea i partisipashon di boluntario a multipliká. Pa CURA DOET su di 11 edishon, Curaçao Cares, e motor tras di akshon, ke konsientisá

nos hobenan di e importansia di trabou boluntario pa medio di nan inisiativa nobo, CURA DOET

“Youth Ambassadors”. E aña aki e enfoké tambe lo ta riba kompanianan ku nos ta spera lo partisipá, aprotá o mas bien adoptá un organisashon sosial.

Na kaminda pa CURA DOET 2024

E enfasís di CURA DOET 2024 lo ta riba nos hobenan pa asina enfatisá riba e importantsia di trabou boluntario for di chiki. Pa e motibu aki Curaçao Cares a djoin e organisashon Happy Villa Enrichment Center pa huntu krea e kampaña pa nos hobenan kual ta;“ CURA DOET Youth Ambassadors”. E kampaña ta wordu organisá huntu ku algun hoben di Happy Villa Enrichment Center ku pa algun tempu kaba ta partisipá na hasi trabou boluntario. Kompartiendo nan eksperensianan personal pa ku trabounan boluntario e “CURA DOET Youth Ambassadors” nan ke konsientisa otro hobenannan riba e balor di trabou boluntario i prinsipalmente e satisfakshon ku e

trabou aki ta trese kune.

Tur aña di nobo organisashonnan sosial por konta ku sosten di boluntario nan eksistente i nobo entre otro muchanan di skol, kompanianan i nan trahadónan, miembronan di ‘service clubs’ i hopi grupo di famia i amigunan. Nos a tuma nota ku despues di CURA DOET tin algun boluntario ku ta keda aktivo na e organisashonnan kaminda nan a partisipá. Ademas di krea lasonan positivo den komunidat riba e dos dianan aki, tambe hopi trabou ta keda kristalisá ku tiki rekurso finansiero i yudansa den forma di donashon di material di sektor privá. E tempu (kalkulá den oranan laboral) ku e míles di boluntario a duna den e transkurso di e último 10 añanan tin un balor ekonómiko.

Tambe e kontribushon finansiero otorgá na entre otro organisashonnan sosial ku ta partisipá ta un impulso ekonómiko pa Kòrsou. Pa hopi di nos CURA DOET tei pa keda.

Inskripshon pa tarea i aktividat Organisashonnan i inisiativanan sosial por inskribí nan tarea òf aktividat for di awe riba e wèpsait http://www.curadoet.com òf por tuma kontakto ku Curaçao Cares na curadoet@curacaocares.org. Esaki lo ta posibel te ku 28 di desèmber 2023. Si un organisashon no tin sufisiente medio finansiero,

Oranje Fonds lo por otorgá un donashon te ku 1,100 florin, por ehèmpel pa regla material òf transporte. Aporte finansiero ta limitá. Ku otro palabra…wak bo no keda afó!

For di 1 di yanüari 2024, tur persona, famia, grupo di amigu i kompania por inskribí i buska un tarea òf aktividat spesial pa bin yuda durante e wikènt di CURA DOET, dianan 15 i 16 di mart 2024.

Kompanianan por sostené e akshon nashonal aki tambe dor di ofresé un servisio òf produkto ku deskuento pa realisá un tarea òf aktividat. Pa skolnan, CURA DOET ta un chèns ideal pa laga hóbennan tambe sera konosí ku trabou boluntario. Henter Kòrsou t’aden! Abo tambe?

Pa mas informashon por tuma kontakto ku Vicky Trinidad, na telefòn 5681952 y tambe ku nos ofisina entre 9or -1or di djaluna pa djabièrnè na telefòn 736-1953. Si bo ke pasa serka nos personal yama òf mail nos traha un sita pa nos ta sigur kubo ta bini. Mail nos na curadoet@curacaocares.org.

11 jaar CURA DOET! De elfde editie van de grootste

vrijwilligersactie op Curaçao, met de nadruk op de jeugd,

is gelanceerd.

WILLEMSTAD — Op maandag 20 november, is de grootste vrijwilligersactie van Curaçao, voor de elfde keer op een rij, gelanceerd. Op 15 en 16 maart 2024 zal het hele eiland wederom, in de ban zijn van CURA DOET. In 2014 werd CURA DOET, voor het eerst georganiseerd op Curaçao en het was meteen een overweldigend succes. Sindsdien melden elk jaar opnieuw sociaal-maatschappelijke organisaties (waaronder buurthuizen, scholen, sportverenigingen, NSO’s

etc.) klussen aan en ontvangen zij een helpende hand van honderden vrijwilligers! Voor de elfde editie wil Curaçao Cares, de drijvende krachten achter CURA DOET, de jeugd bewust maken van vrijwilligerswerk met hun nieuwste initiatief; CURA DOET Youth Ambassadors. De organisatie zal dit jaar ook weer de focus leggen op bedrijven die hopelijk een sociale organisatie willen adopteren. Als laatste staan, niet te vergeten, natuurlijk de sociale organisaties en “goed doen” voor elkander in de “spotlight”.

Op weg naar CURA DOET editie #11

Tijdens de 11de editie legt de organisatie de focus op de jeugd en het belang van vrijwilligerswerk vanaf jonge leeftijd. Curaçao Cares heeft daarom dit jaar samen met de organisatie Happy Villa Enrichment Center de campagne “CURA DOET Youth Ambassadors”, tot leven gebracht. De campagne wordt geleid door enkele jongeren van Happy Villa Enrichment Center die al actief vrijwilligerswerk verrichten. Door het delen van hun persoonlijke ervaringen met vrijwilligerswerk willen de CURA DOET ambassadors anderen bewust maken van het belang van vrijwilligerswerk en

met name de vreugde die het werk met zich meebrengt.

Elk jaar kunnen sociaal-maatschappelijke organisaties rekenen op de steun van bestaande en nieuwe vrijwilligers waaronder scholieren, bedrijven met hun werknemers, leden van serviceclubs en veel groepen van familieleden en gezinnen. Ook is gebleken dat na CURA DOET enkele vrijwilligers actief betrokken blijven bij organisaties waar ze ingeschreven stonden. Naast de bevordering van de maatschappelijke betrokkenheid en sociale samenhang wordt er ook veel meer

bereikt op deze twee dagen, met veel minder financiële investering en met behulp van vele materiële donaties van particulieren. Verder is de vrijwillige inzet (in vorm van arbeidsuren) van de duizenden vrijwilligers over de afgelopen 10 jaar van enorme economische waarde geweest. Zelfs de financiële bijdrage aan o.a. deelnemende sociaal-maatschappelijke organisaties levert jaarlijks ook een economische impuls aan de Curaçaose gemeenschap. Voor velen van ons is CURA DOET

inmiddels onmisbaar.

Klussen en activiteiten aanmelden Sociale organisaties en goede doelen kunnen vanaf nu hun klus aanmelden op de website http://www.curadoet.com of door contact op te nemen met Curaçao Cares via curadoet@curacaocares.org. Een klus kan aangemeld worden tot 28 december 2023. Als een stichting of vereniging onvoldoende financiële middelen heeft om een klus uit te voeren stelt het Oranje Fonds een bijdrage tot maximaal NAF 1.100 beschikbaar, bijvoorbeeld voor materiaal of vervoer. Deze bijdrage aanvragen kan via de website. Wees er snel bij want beschikbaarheid is

beperkt.

Zodra alle klussen van sociale organisaties zijn aangemeld, kan iedereen vanaf 1 januari 2024 een leuke klus uitzoeken en komen helpen tijdens het CURA DOET weekend op 15 en 16 maart 2024.

Particulieren, bedrijven en scholen, maar ook families, vriendengroepen en sportteams kunnen zich dan aanmelden voor een leuke klus en de handen uit de mouwen steken. Bedrijven kunnen deze landelijke actie ook steunen door een dienst of product gratis of met korting beschikbaar te stellen. Voor scholen is CURA DOET een ideale kans om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Heel Curaçao doet mee! Jij ook?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vicky Trinidad, op het volgende telefoonnummer 5681952. U kunt ook bellen met ons kantoor tussen 9:00 en 13:00u van maandag t/m donderdag op het volgende telefoonnummer 736-1953. Mocht u, persoonlijk bij ons langs willen komen, graag telefonisch of via mail een afspraak maken. Mailen doet u via curadoet@curacaocares.org.

