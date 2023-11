OM eist tot 9 jaar cel tegen drugsorganisatie

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch tegen 11 verdachten gevangenisstraffen geëist van 9 tot 4,5 jaar voor hoofdzakelijk de productie van MDMA, onder gebruikers vooral bekend als XTC. Tegen een verdachte is de eis de maximale werkstraf van 240 uur. Het OM: Het was deze grote groep verdachten allemaal te doen om geld. Over de rug van de gezondheid van anderen wilden zij hun portemonnee spekken.

Het onderzoek begon in januari 2020 met informatie dat een van de verdachten, een 39-jarige Tilburger, in beeld kwam op verdachte locaties. Met behulp van een peilbaken in zijn auto kwam de Landelijke Recherche achter verschillende plekken waar drugs werden geproduceerd. Ook kwamen andere verdachten uit Tilburg, Goirle, Opmeer, Nijkerk, Tiel en Lienden in beeld.

De observaties door de recherche, de resultaten van DNA-onderzoek en EncroChat chats vormen met elkaar het bewijs tegen de verdachten. Over EncroChats – die in veel Nederlandse rechtszalen tot discussie hebben geleid – heeft de Hoge Raad geoordeeld en bevestigd dat deze mogen worden gebruikt en dat ze betrouwbaar zijn.

Ongeloofwaardig

het onderzoek trof de politie in Bergharen een loods aan met een tabletteermachine en een emmer pillen. DNA van verdachten kon worden veiliggesteld van sigarettenpeuken, speeksel en de binnenkant van handschoenen.

Tegenover het zwijgen van de verdachten of ook wel hun ongeloofwaardige ontkenningen stonden EncroChats, waaruit onomwonden blijkt dat zij betrokken geweest bij de productie van MDMA, aldus de officieren van justitie van het Landelijk Parket.

Ook in Waalwijk volgde de politie de Tilburger tot bij een loods, waar hij en andere verdachten vaak kwamen. Ze liepen dan meestal met bigshoppers en andere spullen in en uit, zo bleek uit opgenomen camerabeelden. Bij een doorzoeking van de loods in maart 2020 ontdekte de politie tabletteermachines, 750 gram MDMA en 1,5 kilo MDMA poeder.

Aangetroffen DNA-sporen op peuken, een blikje en handschoenen linken de verdachten aan de drugsfabriek. In de loods stonden ook twee elektromotoren gevuld met MDMA-pillen. EncroChats nemen volgens de officieren van justitie ieder mogelijk restje twijfel aan de betrokkenheid van de verdachten weg.

Onwetend

De auto met peilbaken van de Tilburger leidde het onderzoeksteam naar nog een loods in Uden. Bij een doorzoeking in maart 2020 trof de politie van alles en nog wat aan: 5.000 amfetamine pillen, 8000 kilo en 1600 liter chemicaliën, hennep, amfetamine afval, peilbakens, aantekeningen over chemicaliën, mierenzuur en fosforzuur. In een oplegger in de nabijheid van de loods bleek meer dan 16.000 liter aan drugs chemicaliën opgeslagen. De verdachten haalden vervolgens brutaalweg de in beslaggenomen vrachtauto met oplegger weer weg bij een bedrijf in Amsterdam waar de chemicaliën werden vernietigd. Daarmee onttrokken ze het voertuig aan het beslag. Alles bij elkaar waren de chemische stoffen goed voor de productie van duizenden liters BMK (grondstof voor synthetische drugs) en een veelvoud daarvan aan kilo’s amfetamine pasta.

Onderschepte crypto chats, deze keer van SkyECC, hebben laten zien dat de huurder van de loods werd ingezet als transporteur, niet alleen van drugs (ketamine, cocaïne, MDMA en heroïne), maar ook van vuurwapens verborgen in pallets met potgrond naar het Verenigd Koninkrijk. Uit de Sky-berichten blijkt volgens het OM dat de verhuurder zich ten onrechte onwetend houdt.

Op de lange lijst met aanklachten komt ook nog een loods met een afgesloten ruimte voor in Kapel-Avezaath. Achter een houten schot stond een machine voor grootschalige productie van MDMA-tabletten en 5,4 kilo MDMA in een emmer. Er is volgens het OM voldoende bewijs dat hier 750.000 MDMA-pillen zijn geproduceerd. In deze loods is in juni 2020 bovendien 336 kilo heroïne uit Kirgizië binnen gebracht.

In de woning van een verdachte uit Tilburg lagen 10 kilo MDMA-pillen, 12 kilo MDMA kristallen en 5 kilo hasj weggestopt in onder meer speelgoeddozen. Het speelgoed zelf was in een vuilniszak gedaan. In de berging trof de politie in een speelgoeddoos nog eens 2 kilo MDMA pillen aan en in een vriezer 16 kilo amfetaminepasta. In de slaapkamer van een andere Tilburgse verdachte lagen onder andere 4 kilo MDMA pillen en patronen en in de schuur ook nog een zakje met 520 gram MDMA. Een geldbedrag van ruim 12000 euro in een envelop lag onder het bed van een verdachte, die ook nog eens 5700 euro had weggestrop in ene herenvest.

Het was deze grote groep verdachten allemaal te doen om geld.

Criminele organisatie

In de zienswijze van het OM gaat het in deze strafzaak om een criminele organisatie, waarbij de 49-jarige Tilburger de spin in het web was. Hij is van alle drugsmarkten thuis en is zijn criminele carrière al lang geleden in de softdrugs begonnen. Hij stond boven de andere verdachten die, met uitzondering van een van hen, ieder een eigen rol hadden in de drugsorganisatie. Ze deden niet zomaar wat, maar werkten dagelijks op de werkvloer als tabletteerder of deden klussen daar wat verder van af. Zodra de ene locatie was ontdekt, gingen ze door naar een andere plek. De show moest verder gaan.

Het was deze grote groep verdachten allemaal te doen om geld. Over de rug van de gezondheid van anderen wilden zij hun portemonnee spekken. De belastingbetaler heeft moeten opdraaien voor het opruimen van de rommel van deze drugsorganisatie. Bedragen van maar liefst 84.000 euro en nog eens 4.700 euro. Pas sinds juli 2022 is het mogelijk dergelijke kosten op de verdachten te verhalen.

Het megaproces wordt de komende dagen voortgezet met de pleidooien van de advocaten.

