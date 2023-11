Reactie OM arrest fraudezaak restaurantketen

Het Gerechtshof in Den Haag heeft de verdachten in een fraudeonderzoek naar een restaurantketen schuldig verklaard, maar hen geen straf opgelegd. In deze fiscale fraudezaak zijn de verdachten de voormalig eigenaren van een landelijke sushirestaurantketen. Uit onderzoek bleek dat jarenlang contante betalingen in de restaurants niet werden ingevoerd in de kassa. Hier waren miljoenen euro’s mee gemoeid.

Het hof heeft de verdachten geen straf opgelegd, onder andere omdat er een documentaire is gemaakt over het werk van de FIOD waarbij het onderzoek naar de verdachten in deze strafzaak in beeld gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het bestaan van de documentaire niet gemeld aan de verdediging en de rechter in eerste aanleg. Het hof oordeelt dat de schending van de privacy van de verdachten en de schending van de geheimhoudingsplicht van het OM ernstig is.

Het OM is zich bewust van de impact van de medewerking aan de documentaire en het destijds niet melden ervan. Voor de verdachten, maar ook voor de strafzaak. Het gaat hier om een mediaproductie waarvan de opnames jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het OM heeft zijn werkwijze intussen aangepast, waar het gaat om medewerking aan tv-programma’s. Er wordt daarbij scherp gelet op de belangen van verdachten, andere belanghebbenden en de uiteindelijke strafzaak. Dit arrest geeft aanleiding om de medewerking aan mediaproducties nogmaals onder de loep te nemen, met name om de overwegingen van het hof over de schending van de wet politiegegevens.

